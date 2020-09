Meteo a 7 giorni: il TEMPO pronto a virare verso l'autunno

Ultimi scampoli d'estate; è ora di prepararsi all'autunno. L'Atlantico sta per intervenire a spezzare questo incantesimo caldo che dura ormai da troppe settimane.

Lo farà dapprima con una saccatura blanda, ma ugualmente insidiosa, poi con un vortice depressionario di origine nord Atlantica molto più profondo ed organizzato, accompagnato da aria sensibilmente più fresca.



Abbiamo già mostrato in questo articolo in quale modo andrà degradandosi il tempo nel corso della prossima settimana, con l'intervento anche di temporali di matrice marittima, che potranno scaricare sulle coste ligure e tirreniche molti mm di pioggia, cosi come su diverse aree del nord.

https://www.meteolive.it/news/Brevissime/23/piogge-ecco-quelle-previste-la-prossima-settimana-tutte-le-mappe-/87129/



La fase instabile si protrarrà anche oltre giovedì 24 settembre, giungerà anche la prima neve sulle Alpi, che spezzerà la drammatica ablazione estiva dei ghiacciai.



Intanto in queste ore un ciclone è presente sullo Jonio e si appresta a colpire duramente la Grecia come raramente si è osservato nelle mappe del tempo negli ultimi anni. Dunque un evento tutt'altro che trascurabile.



Sull'Italia invece il tempo migliorerà temporaneamente tra venerdì 18 e sabato 19, in attesa appunto che entri in scena la nuova figura di bassa pressione a chiudere i conti con l'estate settembrina.



SINTESI GRAFICA sino a GIOVEDI 24 SETTEMBRE:

SINTESI PREVISIONALE sino a GIOVEDI 24 SETTEMBRE:

venerdì 18 settembre: ultimi rovesci all'estremo sud, poi migliora, bello altrove, caldo moderato.



sabato 19 settembre: bel tempo su tutte le regioni, nel pomeriggio locali rovesci su Valle d'Aosta ed alto Piemonte. Sempre caldo nelle ore pomeridiane, nonostante un lieve calo dei valori massimi atteso al nord.



domenica 20 settembre: instabile sul nord-ovest con locali temporali o rovesci isolati, tempo migliore sul resto del nord, al centro e al sud. Ancora caldo moderato.



lunedì 21 settembre e martedì 22 settembre: al nord-ovest, sulle Alpi e lungo le regioni dell'alto-medio Tirreno e la Sardegna tempo instabile con rovesci sparsi e qualche temporale, sul resto del nord e del centro un po' di variabilità ma con fenomeni sporadici ed isolati. Al sud annuvolamenti e qualche rovescio in Campania, tempo buono altrove, caldo in Sicilia e Puglia.



mercoledì 23 settembre: ulteriore marcato peggioramento su nord-ovest e tutta la fascia tirrenica sino alla Campania con piogge e temporali, instabile anche sul resto d'Italia ma con fenomeni molto più circoscritti, possibili nubifragi su Tirreno, Mar Ligure e Lombardia. Temperature in calo.



giovedì 24 settembre: ancora tempo molto instabile, questa volta in probabile estensione a gran parte del Paese, ulteriore calo termico.