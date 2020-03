Meteo a 7 giorni: il tempo NON si fermerà davanti al coronavirus!

Il meteo non va in ferie forzate, nemmeno in tempi di coronavirus. Diversi lettori ci scrivono nella speranza di notizie confortanti che ridiano fiducia, che tradotto per molti si identifica, la ricerca di un bel sole e pertanto di giornate luminose, tranquillizzanti, piuttosto che uggiose, piovose e deprimenti, ma questo è soggettivo. C'è chi nella pioggia trova conforto, chi mestizia.



Di certo non saranno le piccole azioni di cabotaggio meteo attese nei prossimi giorni a modificare la velocità di contagio da coronavirus o a contenerne gli effetti.



L'anticiclone diverrà un po' più esteso e forte nella giornata di mercoledì 11, riportando il sereno quasi ovunque e favorendo un rialzo delle temperature, ma tra giovedì e venerdì al nord torneranno annuvolamenti irregolari, che potrebbero anche determinare brevi precipitazioni tra Liguria, Toscana ed arco alpino.



Sabato 14 un ulteriore indebolimento dell'alta pressione porterà una debole perturbazione ad attraversare i cieli del nord, favorendo annuvolamenti più compatti e qualche pioggia sparsa, domenica 15 invece dovrebbe tornare il sereno.



Molto incerta l'evoluzione prevista all'inizio della prossima settimana: una saccatura atlantica era prevista in sfondamento nel Mediterraneo, invece ora prende corpo l'ipotesi di un nuovo rinforzo dell'anticiclone che però poi prenderebbe la strada del nord Europa, lasciandoci esposto a un rientro di freddo da est, cosi come lasciano intendere le emissioni a lungo termine. (leggete a tal proposito la rubrica del "fantameteo").



SINTESI GRAFICA sino a MARTEDI 17 MARZO:

SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 17 marzo:

mercoledì 11 marzo: bel tempo ovunque, temperature in aumento nei valori massimi.



giovedì 12 e venerdì 13 marzo: nuvolaglia irregolare al nord e sulla Toscana con locali piovaschi su Liguria ed alta Toscana, bello altrove e ancora mite.



sabato 14 marzo: molte nubi al nord con piovaschi sparsi, un po' di nubi anche al centro ma senza piogge e con ampie schiarite. Bello al sud.



domenica 15 marzo: bel tempo ovunque, clima piuttosto mite.



lunedì 16 marzo e martedì 17 marzo: possibile avvicinamento di una perturbazione al nord-ovest e sulla Sardegna con precipitazioni, da verificare, tempo asciutto altrove grazie alla resistenza dell'alta pressione.