Meteo a 7 giorni: il FREDDO della settimana prossima Ã¨ sempre piÃ¹ PROBABILE...

Il tam tam degli aggiornamenti modellistici continua a confermare la possibilità di un'ondata fredda fuori stagione che colpirebbe l'Italia durante la prossima settimana.

L'evento è ancora in fase di studio, nel senso che risulta da definire nei dettagli; tuttavia, le quotazioni per un generale raffreddamento sullo Stivale a medio termine sono in netto rialzo.

Prima che ciò accada ci aspettano altre due giornate (giovedi 19 e sabato 21 marzo) all'insegna del bel tempo da nord a sud, accompagnato tra l'altro da temperature molto miti di giorno.

La previsione grafica per la giornata di giovedi 19 (ma che si potrebbe estendere anche al venerdì 20) si commenta da sola:

Tutto sereno da nord a sud, con gli eventuali annuvolamenti che avranno carattere temporaneo sotto l'egida di temperature molto miti di giorno.

La situazione inizierà lentamente a cambiare durante il fine settimana. Sabato 21 marzo, a parte qualche rovescio in prossimità dei rilievi e sulle Isole, vedrà ancora la dominanza del sole e della mitezza sullo Stivale Italico. Domenica 22 si farà invece sotto qualche precipitazione più organizzata, anche se in maniera sparsa ed irregolare.

A tal proposito vi mostramo la mappa della probabilità di pioggia prevista in Italia nella giornata di domenica 22 marzo secondo il modello americano:

La probabilità di pioggia viene giudicata ELEVATA sulle Alpi, le Prealpi e la Sicilia. Viene giudicata MEDIA tra il Lazio e l'Abruzzo, BASSA o MEDIO-BASSA sul resto del nord e sulla Sardegna.

Volgendo lo sguardo oltre, l'atteso cambiamento dovrebbe intervenire sull'Italia tra martedi 24 e mercoledi 25 marzo ad opera di correnti molto fredde provenienti dall'est europeo, stante lo sbilanciamento dell'alta pressione verso latitudini più elevate.

La terza mappa mostra le temperature a 1500 metri previste dal modello americano per la notte tra martedi 24 e mercoledi 25 marzo:

Aria calda che sale - aria fredda che scende.

La nostra Penisola potrebbe trovarsi nella traiattoria delle correnti fredde di matrice orientale che porteranno isoterme alla medesima quota di tutto rispetto. In altre parole, temperature in forte calo e possibilità di avere precipitazioni anche nevose a bassa quota su alcune aree dello Stivale.

Al momento siamo in attesa di ulteriori dettagli per poter affinare meglio la previsione, ma come anticipato le possibilità per una situazione siffatta stanno aumentando.

Sintesi previsionale fino a mercoledi 25 marzo:

Giovedi 19 e venerdi 20 marzo bel tempo ovunque e temperature miti di giorno.

Sabato 21 marzo: qualche rovescio nel pomeriggio su Alpi, Prealpi, zone interne del centro e Sicilia, per il resto soleggiato e mite.

Domenica 22 marzo: rovesci su Alpi, Prealpi e alta pianura con quota neve sui 1000-1200 metri. Rovesci anche tra Marche e Abruzzo unitamente alle Isole, per il resto bel tempo. Temperature in calo.

Lunedi 23 marzo: instabile al nord e al centro con rovesci e temperature in progressivo calo, situazione migliore al meridione.

Tra martedi 24 e mercoledi 25 marzo marcato calo delle temperature specie al nord e lungo il versante adriatico con rischio di neve a bassa quota. Instabile anche sul resto d'Italia con temperature in incipiente calo.

