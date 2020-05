Meteo a 7 giorni: grossa razione di PIOGGIA al nord LUNEDI 11

L'ultimo mese della primavera meteorologica si movimenterà all'inizio della prossima settimana, muovendo le fila di un'intensa perturbazione che determinerà una bella innaffiata sulle regioni settentrionali e parte del centro.

La pioggia su alcune aree sarà ben gradita, dopo una primavera che ha seguito le orme di un inverno presente solo sul calendario e che ha concesso poco o nulla in termini di fenomeni e di freddo.

Le regioni meridionali, la Sicilia e gran parte del versante adriatico si ritroveranno invece sotto la spinta calda delle correnti africane e non avranno precipitazioni, a scapito di un aumento dei termometri specie sulle aree estreme.

Intanto, il prossimo fine settimana si annuncia ancora abbastanza stabile. Ecco le previsioni grafiche inerenti alla giornata di sabato 9 maggio:

Gli annuvolamenti che vedete sulla mappa saranno in prevalenza alti e sottili e saranno solo in grado di velare il sole. I settori alpini potrebbero invece essere interessati da nubi più compatte che occasionalmente daranno luogo a qualche acquazzone nelle ore pomeridiane o serali.

Anche la domenica vedrà condizioni climatiche abbastanza simili con un crescendo di precipitazioni che si farà notare sul nord-ovest tra il pomeriggio e la serata.

Il peggioramento vero e proprio, legato al transito della sopracitata perturbazione, diverrà realtà nella giornata di lunedi 11 maggio.

A tal proposito vi mostriamo la mappa delle probabilità di PIOGGE RILEVANTI emessa questo pomeriggio dal modello americano per la giornata in parola:

La probabilità viene giudicata ELEVATA su quasi tutto il nord, parte della Toscana; MEDIA sulla Sardegna oltre all'Umbria e all'alto Lazio. Tempo ASCIUTTO e anche abbastanza caldo sul resto d'Italia.

Successivamente cosa potrebbe accadere? Una nuova depressione tenderà ad affondare sulla Penisola Iberica; da ciò scaturiranno correnti meridionali sull'Italia che potrebbero determinare un'ondata calda di tutto rispetto al meridione e su parte delle regioni centrali.

Ecco le temperature a 1500 metri previste dal modello americano per le ore centrali di giovedi 14 maggio:

E' evidente la risalita calda (freccia gialla) che colpirà in pieno le regioni meridionali e in parte anche il centro con valori termici al suolo anche superiori a 30°. Il nord dovrebbe essere escluso da questo abbraccio caldo e potrebbe avere delle piogge specie sul nord-ovest.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica Fantameteo. Per il momento ecco la tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Sabato 9 e domenica 10 maggio tempo abbastanza buono in Italia con nubi in prevalenza medio-alte ed ampie zone di cielo sereno. Solo sulle Alpi si avrà qualche rovescio. Temperature piuttosto elevate.

Lunedi 11 maggio: maltempo al nord e sulla Toscana con piogge intense e temporali. Piovaschi anche sulla Sardegna, per il resto bel tempo e clima caldo specie sulle regioni estreme.

Martedi 12 maggio: variabilità al nord e al centro con qualche rovescio, piu sole al sud, lieve calo termico ovunque.

Mercoledi 13, giovedi 14 e venerdi 15 maggio: ondata di caldo al sud e sulle Isole con valori localmente superiori a 30°; al nord valori piu freschi e possibilità di ripetuti fenomeni piovosi specie al nord-ovest.