Meteo a 7 giorni: fine settimana PERTURBATO al SUD?

La perturbazione che oggi sta attraversando la nostra Penisola, si attarderà sulle regioni meridionali nelle prossime 24-36 ore. Queste sono le previsioni grafiche relative alla giornata di domani, martedi 17 novembre:

Il meridione e le regioni del medio-basso Adriatico saranno interessate da piogge sparse e rovesci, in un contesto termico fresco e ventoso. Al nord, sul Tirreno e sulla Sardegna il tempo migliorerà con belle schiarite e clima abbastanza mite.

L'alta pressione tenderà a rimontare sull'Italia tra mercoledi 18 e giovedi 19 novembre assicurando bel tempo e mitezza praticamente ovunque, a parte le ultime incertezze al sud in attenuazione.

La situazione inizierà a cambiare sull'Italia nella giornata di venerdi 20 novembre stante l'arrivo di un fronte freddo da nord; la medesima perturbazione si invorticherà al sud tra sabato e domenica, portando una fase di acuto maltempo anche su parte delle regioni centrali.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia nelle ore centrali di sabato 21 novembre:

Depressione sulle regioni meridionali dove il tempo sarà perturbato. Verranno interessate da piogge anche le regioni del medio e basso Adriatico ed i settori interni, dove potrebbe nevicare attorno a 800-900 metri. Nessun effetto invece al nord e sul Tirreno che saranno raggiunti solo da una maggiore ventilazione e da un po' di freddo.

Il maltempo si ultimerà nella giornata di domenica 22 novembre con gli ultimi rovesci al sud, mentre lunedi 23 dovrebbe tornare l'alta pressione e il bel tempo su tutta l'Italia.

Per il seguito lasciamo la parola al Fantameteo; per il momento ecco la tendenza del tempo per i prossimi 7 giorni in Italia:

Martedi 17 novembre: maltempo al sud con piogge e rovesci; qualche rovescio anche tra Marche, Abruzzo ed aree interne del centro, per il resto bel tempo o situazione in miglioramento. Non farà freddo.

Mercoledi 18 e giovedi 19 novembre: bello ovunque e molto mite; ultime incertezze al sud in attenuazione.

Venerdi 20 novembre: variabile sull'Italia con tendenza a peggioramento al centro e al meridione in serata con rovesci. Ventoso e temperature in calo.

Sabato 21 novembre: maltempo al centro e al sud con neve in Appennino sopra gli 800-1000 metri, sole al nord, sull'alto Tirreno e la Sardegna. Più freddo ovunque.

Domenica 22 novembre: ancora maltempo al sud, ma in attenuazione nell'arco della giornata, bel tempo ovunque. Un po' freddo e ventoso ovunque.

Lunedi 23 novembre bello su tutta l'Italia e temperature in aumento.

