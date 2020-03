Meteo a 7 giorni: fine settimana INSTABILE specie al meridione, poi alta pressione e bel tempo...

Siamo in attesa di una nuova perturbazione che domani, giovedi 5 marzo, porterà un nuovo carico di pioggia (e di neve in montagna) al nord e sulla Toscana.

Queste sono le previsioni grafiche incentrate per la giornata in parola:

Dicevamo delle piogge al nord e sulla Toscana, unitamente a nevicate più o meno abbondanti sulle Alpi. Il resto d'Italia sarà ancora in attesa.

La medesima perturbazione scaverà una depressione abbastanza ampia sulle regioni centro-meridionali nella giornata di venerdi 6 marzo, preparando un fine settimana instabile per mezza italia.

Nelle giornate di venerdi e sabato i fenomeni insisteranno soprattutto sull'Emilia Romagna, al centro e su parte del meridione ad eccezione delle zone estreme e gran parte della Sicilia. Arriverà anche un po' di neve in Appennino al di sopra degli 800-1100 metri.

Al nord e sull'alto Tirreno avremo condizioni meteorologiche migliori anche se non completamente stabili ed accompagnate da una forte ventilazione settentrionale.

Arriveremo a domenica 8 marzo con i fenomeni concentrati essenzialmente sull'Abruzzo e gran parte del meridione, ecco la mappa:

Al nord e al centro tempo abbastanza soleggiato. Piovaschi sulla Sardegna e rovesci tra l'Abruzzo e il meridione, con neve in Appennino sopra i 1000-1200 metri. Vi sarà anche un modesto calo delle temperature stante l'orientamento dei venti dai quadranti settentrionali.

A seguire, un veloce impulso instabile da nord potrebbe interessare lunedi la Sardegna e parte del Tirreno, mentre da martedi 10 marzo l'alta pressione delle Azzorre inizierà a spingere con la fedele complicità di un getto atlantico nuovamente furente sul nord Europa.

A parte qualche incertezza al sud, il tempo tornerà ad essere stabile, soleggiato e molto mite su tutta l'Italia.

Se volete avere delucidazioni sul tempo a lungo termine, leggete la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la linea di tendenza per i prossimi 7 giorni in Italia.

Giovedi 5 marzo: maltempo al nord e sulla Toscana. Neve anche a bassa quota sulla fascia prealpina centro-occidentale, sopra i 1000-1200 metri sull'Appennino Ligure e settentrionale. Sul resto d'Italia bel tempo a parte nubi al centro senza pioggia.

Venerdi 6 e sabato 7 marzo: instabile al centro, al sud e sull'Emilia Romagna con rovesci. Neve sopra gli 800-1000 metri sull'Appennino settentrionale, 1200-1400 metri altrove. Sul resto d'Italia belle schiarite e assenza di fenomeni.

Domenica 8 marzo: rovesci in Abruzzo e al sud con neve sopra i 1000-1200 metri, piovaschi sulla Sardegna, bel tempo altrove. Un po' freddo e ventoso.

Lunedi 9 marzo; rovesci su Liguria in veloce spostamento su Sardegna, basso Tirreno e Sicilia, per il resto tempo asciutto.

Martedi 10 e mercoledi 11 marzo: bel tempo ovunque a parte qualche incertezza al sud, molto mite.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località