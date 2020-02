Meteo a 7 giorni: febbraio ci lascerà con un clima più MOVIMENTATO

L'alta pressione che incombe sulla nostra Penisola e il bacino del Mediterraneo dovrebbe levare le tende nei prossimi giorni. Non si tratterà di una veloce uscita di scena, ma di una sua lenta dipartita che dovrebbe condurci ad un clima maggiormente movimentato durante il mese di marzo.

Per il momento la figura stabilizzante si limiterà a scoprire la parte settentrionale ed orientale, mentre il Mediterraneo occidentale e l'Iberia resteranno ancora "impegnati" dalla sua presenza. Ciò non consentirà ingressi perturbati decisi sul nostro Paese, ma solo scodate perturbate con precipitazioni non uniformi.

La prima veloce perturbazione è attesa mercoledi 26 febbraio. Ecco la mappa riassuntiva dei fenomeni che avremo in Italia nell'arco di tutta la giornata in parola:

Il nord verrà in gran parte saltato dai fenomeni. Alcune nevicate interverranno sui soliti settori confinali e tra il Trentino e il Friuli sopra i 500 metri; qualche fenomeno sarà possibile anche sull'Appennino Emiliano.

Sul resto d'Italia il tempo acquisterà caratteristiche più instabili con alcuni rovesci in transito dalle aree interne del centro verso il meridione peninsulare. Alcune nevicate non abbondanti interverranno sull'Appennino centro-meridionale sopra i 600-700 metri. Qualche rovescio sarà possibile anche sulla Sardegna occidentale e la Sicilia settentrionale.

Rinforzeranno i venti da nord-ovest con mari in condizioni non ottimali; caleranno ovviamente anche le temperature.

Un po' di variabilità resterà attiva sempre al centro e al meridione anche nella giornata di giovedi 27 con qualche rovescio o nevicata in Appennino accompagnata da una buona ventilazione nord-occidentale; a seguire potrebbe tornare un po' di alta pressione, ma solo temporaneamente e non esagerata come negli ultimi giorni.

Ecco la mappa sinottica prevista in Italia per la giornata di venerdi 28 febbraio:

Sulla nostra Penisola interverrà un temporaneo ristabilimento delle condizioni meteorologiche, in attesa di altri eventi durante il week-end.

La terza mappa, infine, mostra la situazione estrapolata dalla media di tutti gli scenari del modello americano per domenica 1 marzo:

Come si può notare dalla mappa, l'alta pressione sull'Italia non durerà e verrà rimpiazzata abbastanza in fretta da una blanda depressione situata sul nord Italia.

In altre parole, potrebbe arrivare qualche pioggia al nord, ma sempre non abbondante ed accompagnata da un quadro termico piuttosto mite; qualche pioggia si farà vedere anche al centro, specie lungo le regioni tirreniche e nelle aree interne con la neve relegata a quote piuttosto elevate.

Se volete scoprire la tendenza per i primi giorni di marzo leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco le linea di tendenza del tempo fino a lunedi 2 marzo:

Martedi 25 febbraio: bel tempo al sud; un po' di nubi al centro specie sul Tirreno e soprattutto al nord con qualche pioggia locale e brevi nevicate sulle Alpi dalla sera. Clima sempre molto mite ovunque.

Mercoledi 26 febbraio: bello e limpido sulle pianure del nord stante robuste correnti di Foehn; neve sui settori alpini di confine, sopra i 500 metri tra Trentino e Friuli, qualche rovescio nevoso anche sull'Appennino Emiliano, in attenuazione. Al centro e al sud instabile con rovesci alternati a schiarite e neve sopra i 600-700 metri. Clima ventoso e più freddo ovunque.

Giovedi 27 febbraio: ancora qualche rovescio nelle aree interne del centro e al meridione, neve sulle Alpi di confine, asciutto e soleggiato altrove. Ventoso e fresco ovunque.

Venerdi 28 e sabato 29 febbraio: bello al centro e al sud, nubi al nord senza fenomeni. Nuovamente mite ovunque.

Domenica 1 e lunedi 2 marzo qualche pioggia al nord e sul Tirreno in un contesto mite, ventoso ovunque. Più sole al sud e sulle Isole.

