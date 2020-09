Meteo a 7 giorni: estate settembrina attaccata in terza decade

Ecco la sintesi grafica dei fenomeni attesi tra martedì 15 e lunedì 21 settembre:

Diversi lettori ci scrivono preoccupati per la siccità presente nelle proprie regioni. Una situazione già vista di frequente a fine estate. Sono ormai anni che la bella stagione non fallisce un colpo, regalando ben pochi fenomeni diffusi, ma piuttosto solo temporali su alcune aree ristrette del territorio.



Peraltro quest'anno la stagione non ha vissuto i picchi tremendi e ripetuti di caldo dello scorso anno; dunque c'è solo da attendere con pazienza il cambio di rotta, perché inevitabilmente, come spesso accade in autunno nel nostro Paese, da un'emergenza si passerà all'altra.



Molti, vivendo in tempo di covid, hanno forse già dimenticato cosa sia accaduto nel novembre scorso a Venezia. Dunque la pioggia arriverà, speriamo non tutta insieme.



Per ora i disturbi però saranno relativamente modesti: solo un po' di instabilità tra martedì e giovedì, a tratti estesa anche alle Alpi, ma prevalentemente relegata alle zone interne e montuose del centro e del sud.



I fenomeni temporaleschi risulteranno a carattere locale e decisamente irregolari nella distribuzione. Nel corso di giovedì il sacco depressionario andrà ridimensionandosi e tornerà a dominare ovunque l'alta pressione con sole e caldo moderato assicurato per tutti.



Possibile durante il fine settimana un primo tentativo di avvicinamento da ovest da parte di una figura depressionaria ben più organizzata di origine atlantica con aumento della tendenza temporalesca a ridosso dei rilievi del nord e della fascia pedemontana adiacente.



Sarebbe il prologo ad un peggioramento ben più intenso, previsto per lunedì 21 quando la saccatura abbraccerà forse in modo più netto nord e parte del centro Italia, favorendo precipitazioni diffuse e un certo calo termico. Per approfondimenti segui nel corso del pomeriggio la rubrica del "fantameteo".



SINTESI PREVISIONALE sino a LUNEDI 21 SETTEMBRE:

martedì 15 settembre: al sud e sulle zone interne di Lazio e Abruzzo solo in parte soleggiato e soprattutto su Sicilia, Calabria, Lazio interno ed Aquilano spunti temporaleschi, sul mare notturni e mattutini, per il resto pomeridiani, bel tempo altrove. Caldo moderato, spesso fastidioso però, poiché afoso, punte di 31-32°C.



mercoledì 16 settembre: generale instabilità sulle zone alpine ed appenniniche con qualche spunto temporalesco sparso, più probabile sulle zone appenniniche, dove raggiungeranno anche le zone pianeggianti adiacenti, per il resto prevalenza di schiarite e tempo asciutto. Caldo moderato.



giovedì 17 settembre: ancora qualche nota di instabilità al centro e al sud, segnatamente sulle zone interne con brevi temporali pomeridiani isolati, bel tempo al nord. Caldo moderato.



venerdì 18 settembre: bel tempo ovunque e caldo con punte di 32°C.



sabato 19 e domenica 20 settembre: accentuazione dell'instabilità al nord ma con fenomeni quasi tutti relegati ai rilievi. Bel tempo altrove e sempre piuttosto caldo.



lunedì 21 settembre: possibile peggioramento più incisivo al nord e su Toscana, Marche, Umbria, alto Lazio con temporali sparsi o rovesci di pioggia. Più sole altrove, temperature in calo nelle aree soggette a fenomeni.

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------