METEO A 7 GIORNI: esordio di settimana con tempo più tranquillo, poi ancora instabilità

Il tempo previsto nei prossimi giorni, presenterà ancora numerosi spunti di instabilità con il rischio di temporali che resterà elevato su molte regioni. Senza dubbio il periodo più tranquillo è quello che stiamo vivendo in questi giorni e che si prolungherà almeno fino a domani, martedì 16 giugno. Un effimero promontorio di alta pressione, lascerà il posto all'avanzamento di una nuova circolazione di bassa pressione che tra mercoledì e giovedì riuscirà ad avanzare dall'oceano Atlantico verso l'Europa centrale ed il nostro Paese, dando luogo ad un nuovo cambiamento del tempo per le regioni centrali e settentrionali. La giornata di tempo più instabile appare quella di mercoledì, quando si consumeranno i contrasti più accentuati ed il rischio di temporale sarà elevato soprattutto lungo la fascia alpina, prealpina e la Valpadana. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per il pomeriggio di mercoledì:

Tra venerdì e sabato prossimo il baricentro della depressione si sposterà verso le regioni meridionali, di conseguenza anche di instabilità fatta di rovesci e temporali conquisterà queste regioni, accompagnata da una nuova flessione della temperatura e con qualche fenomeno di forte intensità. Potrebbero esserne coinvolte soprattutto le regioni del medio e basso Adriatico, con temporali anche intensi.

Il quadro generale delle temperature risulterà ancora piuttosto gradevole, tra oggi e domani la colonnina di mercurio salirà di alcuni gradi soprattutto nei valori massimi, grazie anche al contributo del soleggiamento. Dalla seconda metà della settimana, con l'arrivo della nuova perturbazione, ci aspettiamo un calo dei valori dapprima al nord, poi anche al sud entro il prossimo fine settimana. In linea generale mancheranno grossi episodi di caldo. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per la serata di domenica 21 giugno:



Sintesi previsionale da martedì 16 a martedì 23 giugno:



Martedì 16 ad una mattinata di cieli sereni farà seguito lo sviluppo di nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica e lungo le Alpi. Soleggiato lungo le coste e sulle pianure. Temperature stazionarie su valori gradevoli.



Mercoledì 17 perturbazione in arrivo al nord, con temporali più organizzati in grado di coinvolgere aree pianeggianti e le coste di alto tirreno ed alto Adriatico nella notte. Qualche temporale anche nell'entroterra del centro. Flessione termica.



Giovedì 18 incerto al nord, con temporali possibili sui rilievi, qualche temporale anche sull'Appennino centrale, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie.



Venerdì 19 ancora temporalesco su Alpi e Prealpi, più soleggiato altrove, con temperature in rialzo al sud.



Sabato 20 nubi alte e sottili di passaggio al meridione, con temperature in rialzo, ancora qualche temporale sui rilievi del nord.



Tra domenica 21 e lunedì 23, l'instabilità ed i temporali si trasferiscono al Mezzogiorno, accompagnati da un calo termico, mentre migliorerà il tempo al nord.