Meteo a 7 giorni: dopo la Pasqua cambiamenti importanti?

L'anticiclone che ha dominato la scena negli ultimi giorni ci accompagnerà sino a Pasqua, poi mollerà la presa ma l'attacco portato dalle masse d'aria fredda in discesa dal nord Europa non risulterà convincente ed organizzato, bensì piuttosto disarticolato.



Questo lo si vede chiaramente dalla mappa barica che vi proponiamo per il giorno di Pasqua tratta dal modello inglese UKMO, che fotografa la modestia dell'affondo perturbato, che lascia intuire proprio l'isolamento del vortice freddo alla sua estremità inferiore e la "fuga" della massa d'aria più corposa verso est:

Verso l'Italia sarà comunque avvettata dell'aria più umida, ma sempre molto mite e solo leggermente instabile da sud-ovest che potrebbe favorire l'insorgenza di qualche fenomeno temporalesco pomeridiano sui rilievi e la comparsa di nuvolaglia sparsa, specie sul Tirreno e la Liguria.



Per Pasquetta la divisione tra il vortice freddo spagnolo e l'aria fredda al quale si trovava prima collegato diverrà molto netta , ma la notizia nuova è che dall'Atlantico potrebbero arrivare rinforzi per tenere in vita il vortice stesso e spingerlo ad avanzare maggiormente verso levante, come vediamo qui, nella carta barica prevista per mercoledì 15 aprile:

Nell'ipotesi più favorevole a qualche pioggia, ci sarebbe da notare un centro rientro di aria fresca da est al nord a cui si sovrapporrebbe l'aria umida ed instabile di matrice afro-mediterranea, un binomio sufficiente a determinare qualche precipitazione.



I fenomeni potrebbero poi coinvolgere anche l'alto e medio Tirreno e soprattutto la Sardegna. Si tratta comunque ancora solo di ipotesi, perché la spinta verso levante che riceverà la figura depressionaria potrebbe risultare molto blanda, oppure più forte, in questo caso le chances di pioggia aumenterebbero non poco.



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 16 APRILE:

venerdì 10 aprile: bel tempo ovunque e clima diurno molto mite con punte di 25°C.



sabato 11 aprile: ancora bel tempo e clima insolitamente "caldo" per il periodo con picchi isolati di 26°C ma molte temperature massime superiori ai 20-21°C.



domenica 12 aprile: comparsa di nuvolaglia su Alpi, Liguria, fascia costiera tirrenica, per il resto prevalenza di sole, ma nel pomeriggio formazione di cumuli in montagna, che sulle Alpi e l'Appennino meridionale potrà dar luogo ad isolati rovesci. Clima sempre mite ma con massime in lieve calo.



lunedì 13 aprile: un po' di nuvolaglia al nord-ovest, sul Tirreno e soprattutto sulla Sardegna, dove si prevede qualche pioggia sparsa, maggiori schiarite su nord-est, medio Adriatico e al sud. Clima sempre mite.



martedì 14 aprile e mercoledì 15 aprile: ancora nuvolaglia al nord-ovest con venti da est più freschi in pianura e possibilità di piogge, nubi anche su alto, medio Tirreno, Campania e Sardegna con possibili brevi rovesci, velature altrove ma in un contesto asciutto. Temperature in calo al nord.



giovedì 16 aprile: ancora tutti da verificare i movimenti della depressione sull'ovest del Continente con previsione dunque incertissima.



------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------