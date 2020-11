Meteo a 7 giorni: dopo il primo segnale d'inverno, altro maltempo in arrivo?

Prima sortita invernale, non troppo convinta ma sufficiente a determinare maltempo nel cuore del Mediterraneo e un'importante, sia pure effimera, flessione delle temperature.



Il freddo rimarrà intrappolato giusto nelle conche e nelle valli nei giorni successivi, ma sarà sufficiente per farci capire che la stagione avanza.



Il maltempo previsto nell'arco delle prossime 48 ore, segnatamente al centro, al sud e per qualche ora sul nord-est e l'Emilia-Romagna, porterà la prima vera neve di stagione anche in Appennino, ma l'attenzione sarà puntata soprattutto sulla forte attività temporalesca attesa a ridosso della Calabria jonica nella notte su sabato.



Venti forti spazzeranno tutto il centro e il sud, molto meno il nord, dove comunque, specie nella notte su domenica, i valori caleranno anche al di sotto dello zero, in particolare nei fondovalle alpini ed appenninici.



La prossima settimana si aprirà con tempo sostanzialmente buono ovunque, salvo residui disturbi temporaleschi su Sicilia ed isole Pelagie.



L'intervallo di tempo stabile e soleggiato si esaurirà a metà della settimana, quando da ovest sembra destinata ad avanzare una saccatura che, da giovedì 26, porterà nuovo maltempo al nord, sulla Sardegna e sul Tirreno, con la neve destinata a cadere nuovamente, questa volta sul settore alpino, mediamente oltre i 1000-1200m.



SINTESI GRAFICA sino a giovedì 26 novembre:

SINTESI PREVISIONALE sino a giovedì 25 novembre:

venerdì 20 novembre moderato maltempo in mattinata su Triveneto, Emilia-Romagna ed est Lombardia, con limite della neve in calo sino a 1000m, migliora sul resto del nord. Peggiora al centro con piogge e temporali, specie sulla Toscana, poi anche su Umbria, Lazio e Marche, in seguito anche su est Sardegna. Nubi e rovesci in arrivo sulla Campania, variabilità sul resto del sud, con peggioramento entro sera. Dal pomeriggio migliora anche al nord-est. Temperature in calo, salvo un effimero aumento su ovest Valpadana nelle zone liberate dalla nebbia degli ultimi giorni.



sabato 21 novembre: maltempo al sud, anche intenso sulla Calabria, rovesci anche sul medio Adriatico, neve sui monti abruzzesi oltre i 1000-1200m, sull'Appennino meridionale oltre i 1300m, bello altrove, ventoso al centro e al sud, temperature in decisa flessione ovunque, ma soprattutto al nord e sul medio Adriatico.



domenica 22 novembre: soleggiato al nord e al centro ma con freddo mattutino anche pungente. Al sud ancora nubi irregolari ma con fenomeni ormai relegati su Sicilia e Calabria meridionale, qualche fenomeno anche sul Cagliaritano in rientro da est.



lunedì 23 e martedì 24 novembre: bel tempo ovunque, temperature in sensibile rialzo su alture e coste, stazionarie sulle zone pianeggianti del nord, dove diverrà più probabile la formazione di nuove nebbie estese.



mercoledì 25 novembre: nuvolaglia in aumento al nord a partire da Liguria e Lombardia, poi anche sulla Toscana e la Sardegna, bel tempo altrove. Temperature in calo.



giovedì 26 novembre: maltempo in arrivo su nord-ovest, alto e medio Tirreno, Sardegna, in estensione a tutto il nord in giornata con precipitazioni, nevose su ovest Alpi sin verso i 1000-1200m, localmente anche a quote inferiori. Tempo buono o discreto altrove. Temperature in calo nei valori massimi nelle aree interessate da fenomeni.