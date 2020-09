Meteo a 7 giorni: dopo il maltempo e il fresco, breve tregua soleggiata

SINTESI GRAFICA del TEMPO sino a MERCOLEDI 30 settembre:

Entra in scena di prepotenza la stagione autunnale, mostrandoci il suo volto più perturbato. Lo farà soprattutto tra giovedì e le prime ore di sabato, a suon di raffiche di vento, temporali, grandinate e anche neve sulle Alpi sin sotto i 2000m e sabato forse anche con qualche spruzzata sulle cime appenniniche più alte dell'Appennino settentrionale e centrale.



L'acme del maltempo è previsto per la mattinata di venerdì al nord, quando sulle pianure piomberà aria decisamente più fredda che provocherà forti rovesci e un calo della quota neve in montagna sin sotto i 1800m, nel contempo i fenomeni insisteranno anche sull'alto e medio Tirreno, poi con l'irruzione del Maestrale e lo spostamento del minimo pressorio verso l'alto Adriatico, si localizzeranno sull'estremo nord-est, sul medio Adriatico e sabato anche sul meridione.



La generale flessione delle temperature favorirà qualche spruzzata di neve anche sulle cime dell'Appennino e l'aria fresca ci accompagnerà almeno sino a lunedì, congiuntamente alla ventilazione settentrionale sostenuta.



Una temporanea rimonta dell'alta pressione consentirà 2-3 giorni di tempo migliore quasi ovunque, ma da mercoledì sera una nuova saccatura busserà alle porte d'Italia preparando il terreno ad un nuovo importante peggioramento di stampo autunnale, di cui parleremo nella rubrica del "fantameteo".



SINTESI PREVISIONALE sino a MERCOLEDI 30 SETTEMBRE:

giovedì 24 settembre: maltempo al nord con piogge e temporali, fenomeni più sporadici su est Emilia-Romagna, coste venete, temporali sparsi anche al centro sulle regioni tirreniche e sul nord della Sardegna, variabile e ventoso altrove ma con pochi fenomeni di rilievo, temperature in lieve calo nelle aree soggette a pioggia.



venerdì 25 settembre: forte maltempo al nord , tranne Romagna, con piogge e rovesci, anche temporaleschi, locali grandinate, neve sulle Alpi oltre i 1800m, netto calo termico, rovesci su tutta la fascia tirrenica sino alla Campania, miglioramento dal pomeriggio su Sardegna e nord-ovest per venti di Foehn, peggiora sul resto del sud e in serata sul medio Adriatico e la Romagna, calo termico anche al centro entro sera.



sabato 26 settembre: bello al nord-ovest ma ventoso, cosi come in Sardegna, residuo maltempo su estremo nord-est, Romagna, forte su medio Adriatico, meridione con rovesci sparsi, temporali e locali grandinate, ulteriore calo termico, tranne al nord-ovest.



domenica 27 settembre: residua instabilità su tutto il versante adriatico e al sud con locali rovesci, tempo migliore sui versanti occidentali e la Sardegna, variabile con rovesci in Sicilia, ventoso e fresco ovunque.



lunedì 28 settembre: ancora residui addensamenti in Adriatico e al sud, ma in attenuazione, esaurimento della ventilazione settentrionale, bello altrove. Temperature in aumento nei valori massimi, minime ancora basse per la stagione.



martedì 29 settembre: bello ovunque e generalmente mite.



mercoledì 30 settembre: dapprima bello, poi nubi in arrivo su Liguria, ovest Alpi e tutto il nord entro sera a partire da Piemonte e Lombardia. Altrove ancora sereno ma nubi in aumento sulla Toscana. Temperature in aumento.

