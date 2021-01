Meteo a 7 giorni: domenica *NEVE* in Emilia-Romagna e Toscana, lunedÃ¬ sul resto del centro a quote basse

L'abbuffata di neve sui nostri rilievi non è finita, o meglio, per l'Appennino ci sarà un'appendice bianca di impatto non trascurabile tra sabato sera e la mattinata di lunedì. Ad essere colpite saranno queste volte soprattutto l'Emilia-Romagna, dove la neve cadrà sino in pianura (mista a pioggia sulla Romagna) e la Toscana, dove i fiocchi cadranno sino alle quote collinari e risulteranno abbondanti sino a lunedì mattina.



Sul resto del nord la neve questa volta non cadrà, salvo limitati eccezioni che poi troverete in sede previsionale. Lunedì neve ed aria fredda le ritroveremo al centro nelle zone interne appenniniche sempre a quote basse, poi per un po' il tempo si tranquillizzerà.



La vasta circolazione depressionaria che tiene in scacco da giorni il Mediterraneo infatti si congederà da tutta l'area dopo aver dispensato ancora maltempo su gran parte del centro e del sud tra venerdì 8 e lunedì pomeriggio 11 gennaio.



Da notare anche tra venerdì 8 e sabato 9 il notevole rialzo delle temperature previste al sud (qui con punte primaverili) e in parte anche sul Lazio, mentre sul resto del centro il freddo insisterà ancora, mentre al nord risulterà pungente soprattutto domenica. Questa la mappa termica prevista a 1500m dal modello americano per la mattinata di domenica 10 gennaio:

L'aria fredda accumulata al nord scivolerà verso il centro e il sud nella giornata di lunedì 11, chiudendo definitivamente questo lungo episodio instabile, lasciando spazio alla rimonta di un cuneo anticiclonico da ovest che riporterà un tempo tranquillo, spesso soleggiato e non particolarmente freddo.



Resta invece ancora da capire cosa accadrà al tempo dalla metà del mese in poi, ma di questo si occupa la rubrica del "fantameteo".



IL TEMPO IN SINTESI sino a GIOVEDI 14 GENNAIO 2021:

venerdì 8 gennaio: al nord irregolarmente nuvoloso con qualche apertura, specie sulle Alpi, basso il rischio di fenomeni, freddo moderato; al centro e al sud tempo inaffidabile con rovesci alternati a schiarite in un contesto spiccatamente variabile, qualche spruzzata di neve sull'Appennino centrale oltre i 600m. Al centro farà piuttosto freddo, al sud generale mitezza con punte di 16-17°C in Sicilia.



sabato 9 gennaio: peggioramento piovoso al sud e poi al centro e sulla Sardegna con piogge e rovesci, limite delle nevicate sui 400-700m su Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo, a quote nettamente superiori sulle altre regioni, sino a presentarsi proprio nemmeno sulle cime a causa delle alte temperature, che in pianura sfioreranno i 20°C, specie in Sicilia. Al nord irregolarmente nuvoloso e sempre piuttosto freddo ma senza fenomeni e con occhiate di sole.



domenica 10 gennaio: al nord nubi in aumento con deboli nevicate sino in pianura sull'Emilia, sull'Appennino ligure oltre i 300m, qualche fiocco anche nel sud del Veneto in mattinata, pioggia sulla Romagna in pianura ma neve oltre i 200-300m, asciutto sul resto del nord ma con clima freddo, neve oltre i 400-700m in Toscana, Marche, Abruzzo, rovesci sul resto del centro con neve solo oltre i 1200m, asciutto e molto mite con ampie schiarite al sud, dove si toccheranno punte di 22-23°C, segnatamente sulla Sicilia.



lunedì 11 gennaio: al mattino schiarite al nord, salvo residue nevicate sull'Emilia-Romagna sino in pianura, instabile con rovesci anche a sfondo temporalesco al centro, anche sottoforma di neve oltre i 300-500m, specie su Toscana, Umbria e Marche, variabile con rovesci sparsi anche al sud con temperature in sensibile calo al centro e al sud, in aumento al nord.



martedì 12 gennaio, mercoledi 13 e giovedi 14 gennaio: modesta variabilità, ma senza fenomeni di rilievo, ampie schiarite, un po' freddo, soprattutto nelle ore notturne.



