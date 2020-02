Meteo a 7 giorni: diverse perturbazioni dirette verso l'Italia

L'inverno meteorologico ci saluterà tra 3 giorni e paradossalmente il tempo sull'Italia tenderà a movimentarsi.

Il fiume di aria mite proveniente dall'oceano che ha mandato in frantumi l'inverno su gran parte del nostro Continente, nei prossimi giorni inizierà ad ondulare. Di conseguenza, la nostra Penisola non si troverà più nella "pancia" dell'alta preessione atlantica, ma subirà l'effetto di queste ondulazioni con un tempo complessivamente variabile.

La prima mappa mostra la previsione in simboli per la giornata di domani, giovedi 27 febbraio:

Il fronte freddo che attualmente ci sta interessando verrà incalzato da un secondo impulso che interesserà segnatamente le regioni centrali con alcuni rovesci. Sulle Alpi di confine seguiterà a nevicare seppure con alcune pause e la ventilazione continuerà ad essere sostenuta dai quadranti occidentali.

A seguire, dopo una pausa più o meno soleggiata che interverrà venerdi, il tempo subirà un nuovo moderato peggioramento su parte del nord tra sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo stante l'arrivo di una nuova perturbazione.

La seconda mappa estrapolata dal modello americano mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata domenicale:

Il Piemonte, il Ponente Ligure e la Romagna si troveranno sottovento al flusso portante da sud-ovest e probabilmente non avranno fenomeni.

Le piogge si concentreranno essenzialmente sulla Liguria centro-orientale, la Lombardia e il nord-est. Sulle Alpi cadrà la neve al di sopra degli 800-1000 metri.

Qualche piovasco potrebbe intervenire anche sulla Sardegna e lungo le regioni tirreniche ed interne, mentre il versante adriatico, l'estremo sud e la Sicilia non saranno interessati da fenomeni importanti.

La terza e più intensa perturbazione, secondo i modelli attuali, ci interesserà tra lunedi 2 e martedi 3 marzo:

La penetrazione ottimale del fronte sarà accompagnato da una depressione che dal Golfo Ligure si sposterà verso sud-est, coinvolgendo tutta l'Italia. In altre parole, la pioggia potrebbe arrivare su molte regioni, così come la neve sui nostri rilievi a quote ancora da valutare nel dettaglio.

Questo terzo sistema, stante la distanza previsionale ancora impervia, ha bisogno ancora di conferme che ci giungeranno con le prossime emissioni degli elaborati.

Ecco la linea di tendenza del tempo fino a mercoledi 4 marzo in Italia

Giovedi 27 febbraio: tempo instabile al centro con rischio di rovesci specie tra Toscana, Umbria e Marche; neve sui settori alpini confinali, per il resto nubi sparse e basso rischio di pioggia. Relativamente freddo.

Venerdi 28 febbraio: bel tempo a parte residui rovesci tra la Campania e la Calabria Tirrenica al mattino, in attenuazione. Temperature abbastanza miti.

Sabato 29 febbraio: nubi in aumento al nord con prime piogge tra pomeriggio e sera su Liguria, basso Piemonte e Lombardia; per il resto nubi sparse con belle schiarite specie al sud e sulle Isole.

Domenica 1 marzo: instabile al nord-est, Lombardia, Liguria centro-orientale con rischio di rovesci e neve sopra gli 800-1000 metri sulle Alpi; qualche piovasco anche su Sardegna e Tirreno, bello altrove. Temperature in calo al nord.

Lunedi 2 e martedi 3 marzo: maltempo in arrivo al nord e al centro con piogge sparse e neve sui rilievi, ancora in attesa il sud e le isole.

Mercoledi 4 marzo: migliora al nord e sul Tirreno, maltempo su Adriatico e meridione con piogge anche intense.