METEO A 7 GIORNI: disturbi d'instabilità al nord, soleggiato altrove

Stiamo ormai entrando nel periodo più stabile dell'estate, quello in cui le fasce anticicloniche si alzano di latitudine e garantiscono molte giornate consecutive di tempo soleggiato e stabile. Con questo tipo di circolazione gli annuvolamenti soprattutto al centro ed al sud, si fanno rari, mentre verranno oltremondo favorite condizioni soleggiate con caldo anche intenso. Il nuovo periodo di stabilità atmosferica viene favorito dalla distensione dell'ala orientale dell'anticiclone delle Azzorre, mentre alcune attive circolazioni di bassa pressione continuano e continueranno ad influenzare il tempo dei settori centrali e settentrionali europei, dove le condizioni meteo risulteranno spesso instabili. A subire una parziale influenza di queste circolazioni, saranno segnatamente i settori dell'Italia settentrionale, dove l'instabilità continuerà a manifestarsi soprattutto lungo la fascia alpina e prealpina.



Entro i prossimi 7 giorni, i modelli mettono in luce almeno due distinti passaggi, essenzialmente il transito della coda di alcune perturbazioni che avranno i massimi effetti sui settori oltralpe; una di queste è prevista tra la prossima notte e la mattinata di domani, sarà seguita da un rinforzo del vento di Bora, con raffreddamento termico e calo dell'umidità relativa al centro ed al nord. Analisi dei venti al suolo previsti domattina, il vento fresco di Bora toccherà le regioni del centro e del nord:

Il secondo impulso di instabilità è previsto tra sabato e domenica prossima, potrebbe ancora interessare le regioni del nord-est. Analisi sinottica del modello americano riferita a sabato 11 luglio:

Su tutti gli altri settori le condizioni atmosferiche continueranno a rimanere estive, pertanto sono poche le novità previste soprattutto per il Mezzogiorno, dove il sole sarà il protagonista incontrastato praticamente di tutta la settimana. Il tempo sarà buono anche al centro, soprattutto sui versanti tirrenici, in linea generale tempo buono anche al nord, con qualche disturbo in più che come detto, potrà riguardare i rilievi e le pianure del nord-est.



Sintesi previsionale da martedì 7 a martedì 14 luglio:

Martedì 7 con venti freschi di Bora e Grecale al nord e su parte del centro. il tempo risulterà generalmente soleggiato, con qualche addensamento sui rilievi.



Mercoledì 8 soleggiato con temperature estive.



Giovedì 9 torna qualche spunto temporalesco sulle Alpi, soleggiato altrove. Caldo moderato.



Venerdì 10 spunti temporaleschi sulle Alpi, soleggiato altrove. Caldo moderato.



Sabato 11 e domenica 12 qualche temporale in più conquista le regioni del nord, soprattutto quelle del Triveneto. Soleggiato e caldo altrove.



Lunedì 13 e martedì 14 luglio ancora tempo soleggiato.