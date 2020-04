Meteo a 7 giorni: dal tempo perturbato al CALDO dell'anticiclone africano

Arriva una breve fase instabile, a tratti anche perturbata, con precipitazioni che potranno assumere carattere temporalesco; coinvolte soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche, compresa la Sicilia, attraversata mercoledì da un fronte afro mediterraneo.



La giornata in cui l'instabilità risulterà più estesa sarà quella di martedì 28, ma anche tra mercoledì 29 e giovedì 30 saranno possibili ulteriori rovesci su alcune regioni.



Vediamo nel dettaglio la sequenza precipitativa secondo il nostro modello, si parte dai fenomeni attesi per martedì 28 tra le 08 e le 18:

Nella giornata di mercoledì 29 ecco invece la fenomenologia coinvolgere soprattutto la Sicilia, la Calabria, parte delle regioni tirreniche e il nord-est, sostenute da correnti mediamente occidentali:

Giovedì 30 invece i fenomeni si localizzeranno al nord e, dopo una breve comparsa ad ovest, si andranno localizzando tra est Lombardia e Venezie, per poi abbandonare il nord entro sera, come si nota chiaramente da questa mappa:

Ed ecco la performance dell'anticiclone africano, sempre pronto ad entrare in scena alla prima occasione utile. Sembra incredibile la puntualità e l'attendibilità di questa figura nel momento in cui decide di invadere il Mediterraneo centrale. Ne conseguirà certamente una fase soleggiata e progressivamente più calda, specie al centro e al sud, che coinciderà con una parziale attenuazione delle attività restrittive dovute al coronavirus.



Sarà possibile raggiungere anche punte massime di chiaro stampo estivo, specie sulle zone interne delle regioni tirreniche e delle Isole Maggiori.



SINTESI PREVISIONALE SINO A LUNEDI 4 MAGGIO:

martedì 28 aprile: tempo instabile al nord, al centro, sulla Sardegna e sulla Campania con rovesci sparsi e qualche temporale, più probabile tra la tarda mattinata e metà pomeriggio. Fenomeni meno probabili sull'Abruzzo. Sul resto del sud nubi sparse e generale assenza di fenomeni. Nubi in arrivo sulla Sicilia con qualche piovasco prima di sera. Temperature in calo nelle aree soggette a precipitazioni.



mercoledì 29 aprile: ancora tempo instabile su nord-est, regioni centrali tirreniche, Campania e soprattutto Calabria e Sicilia con rovesci anche a sfondo temporalesco, schiarite altrove in un contesto variabile. Temperature in calo sulla Sicilia.



giovedì 30 aprile: passaggio instabile al nord con rovesci soprattutto su est Lombardia, Triveneto, nord Emilia, più asciutto sul resto del nord; variabilità al centro con locali rovesci sulla Toscana e le zone interne appenniniche, più sole sulle rimanenti regioni, temperature in calo sul nord-est.



venerdì 1° maggio: generale variabilità, possibili fenomeni su zone alpine di confine, estremo nord-est, dorsale appenninica del centro e del sud nel pomeriggio. Ventilato e fresco.



da sabato 2 maggio a lunedì 4 maggio: rimonta dell'anticiclone e bel tempo ovunque, temperature in aumento, caldo soprattutto al centro e al sud, ove all'interno potranno toccarsi anche punte di 29-30°C, specie lunedì.