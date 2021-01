Meteo a 7 giorni: dal FREDDO alla mitezza, poi MALTEMPO nel week-end...

Le correnti relativamente fredde da nord-ovest che ci stanno interessando da qualche giorno, nelle prossime ore tenderanno a ruotare più decisamente da nord. Ciò comporterà l'arrivo di aria più fredda su tutta l'Italia, con effetti soprattutto sul basso Adriatico e al meridione.

Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, martedi 26 gennaio:

Il miglioramento si propagherà dalle regioni settentrionali a gran parte del centro, alla Campania e alla Sardegna. Resterà instabile il tempo tra il basso Adriatico e il meridione dove avremo ancora rovesci. Attenzione alle nevicate sopra i 300-400 metri su Abruzzo, Molise e Puglia Garganica (spruzzate), sopra i 600 metri sulla Calabria e 700-800 metri in Sicilia.

Il freddo ci farà compagnia anche mercoledi 27 gennaio, poi da giovedi 28 avremo il giro di boa: le correnti fredde settentrionali verranno sostituite da aria molto più mite di matrice atlantica con un generale addolcimento delle temperature specie al centro e al sud.

Il momento più mite corrisponderà in linea di massima alla giornata di venerdi 29 gennaio. Ecco le temperature a 1500 metri previste in Italia nelle ore centrali della giornata in parola:

In alcune aree si notano punte alla medesima quota attorno a + 10/+11, ovvero valori decisamente primaverili segnatamente al centro, al sud e sulle Isole. Un po' di freddo potrebbe ristagnare sulle pianure del nord se non interverranno compressioni favoniche.

Notate la prevalenza di correnti occidentali che garantiranno una spiccata variabilità sull'Italia, ma senza precipitazioni importanti.

Successivamente cosa potrebbe succedere? Dal nord Atantico potrebbe arrivare una nuova perturbazione che formerà una depressione proprio sull'Italia tra sabato 30 e domenica 31 gennaio.

L'ultimo fine settimana del mese potrebbe quindi essere all'insegna della pioggia su molte regioni italiane, come mostra la mappa della probabilità di pioggia per la giornata domenicale:

Probabilità di pioggia elevata o molto elevata su diverse aree del nord e soprattutto lungo il Tirreno. Probabilità media sul nord-ovest e Adriatico, bassa tra la Sicilia meridionale, il settore ionico e il basso Adriatico, il tutto sotto un contesto termico che al momento non sembra particolarmente freddo.

RIASSUMENDO: tra martedi 26 e mercoledi 27 gennaio bello al nord, su gran parte del centro e sulla Sardegna, instabile al sud e sul medio Adriatico con neve sopra i 300-400 metri tra Abruzzo, Molise e Gargano, 500 metri sulla Lucania, 600 metri sulla Calabria e 700-800 metri in Sicilia. Venti da nord e clima abbastanza freddo ovunque.

Giovedi 28 e venerdi 29 gennaio: variabile e mite ovunque senza piogge di rilievo. Un po' freddo solo sulle pianure del nord, ventoso al centro e al sud.

Tra sabato 30 e domenica 31 gennaio probabile maltempo specie al nord-est, Liguria, regioni tirreniche e Campania. Più sporadiche le piogge altrove. Un po' di freddo al nord con neve sulle Alpi a quote medie.

Lunedi 1 febbraio; migliora al nord e sul Tirreno con belle schiarite, maltempo al sud e lungo il versante adriatico con piogge, rovesci e neve in Appennino a quote medie. Ventoso e relativamente freddo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località