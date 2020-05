Meteo a 7 giorni: dal break temporalesco al nord all'aria fresca al centro e al sud

Anticiclone un po' intimidito quello che si è presentato al cospetto del Mediterraneo nel corso degli ultimi giorni. Basterà infatti la coda di una perturbazione atlantica per far tornare qualche temporale al nord, specie lungo la fascia montana e per renderlo vulnerabile nei giorni successivi al tentativo di penetrazione di una massa d'aria più fresca in rientro da nord-est.



Insomma la pre-estate zoppicherà un po', a tutto vantaggio di chi non sopporta troppo il caldo, ma anche dei nostri portafogli: meno condizionamento utilizziamo, meno corrente elettrica consumiamo.



L'impulso temporalesco giungerà rapido tra sabato sera e l'alba di domenica, determinando però acquazzoni di una certa rilevanza su tutta la fascia alpina, prealpina, pedemontana del nord, specie tra est Piemonte, Lombardia, Triveneto.



Il fronte domenica mattina scivolerà sui Balcani favorendo ancora qualche locale rovescio sul medio Adriatico, seguito dall'inserimento di aria più fresca da nord-est, che porterà annuvolamenti irregolari al centro e al sud da lunedì a venerdì, accompagnati localmente anche da rovesci o brevi temporali, segnatamente lungo la dorsale appenninica.



Una sufficiente protezione l'anticiclone la garantirà al settentrione, alla Toscana e alla Sardegna, dove non ci attendiamo né annuvolamenti importanti, né tantomeno precipitazioni.



SINTESI GRAFICA sino a VENERDI 29 MAGGIO:

IL TEMPO IN SINTESI sino a VENERDI 29 MAGGIO:

sabato 23 maggio: al nord parzialmente nuvoloso con tendenza a rovesci su Valle d'Aosta, Piemonte, Appennino ligure, laghi lombardi, in sfondamento in serata su gran parte della Lombardia e poi sul Triveneto e l'Emilia occidentale, schiarite nel contempo sull'estremo nord-ovest, in Liguria, asciutto su est Emilia e Romagna, bel tempo al centro e al sud. Temperature in calo in serata al nord.



domenica 24 maggio: all'alba ancora temporali su Venezia Giulia, nubi e rovesci su Riminese, Marche, schiarite altrove, salvo un temporaneo rientro di nubi basse su Valpadana e fascia prealpina, bel tempo sulle altre regioni. Temperature in ulteriore lieve calo al nord e in Adriatico, stazionarie altrove.

lunedì 25 maggio: un po' di nubi sparse al nord, sulla Toscana e sulla Sardegna ma senza conseguenze, nuvolosità irregolare altrove con maggiori addensamenti in Adriatico e al sud, associati a locali rovesci, venti di Grecale e Tramontana in rinforzo, giù le temperature al centro e al sud.



da martedì 26 a venerdì 28 maggio: situazione molto simile, al nord e su Toscana e Sardegna bel tempo, poche nubi anche in Umbria, per il resto un po' instabile, ventoso e fresco con massime non superiori ai 26°C al nord e in Toscana, ai 22-25°C al centro e al sud. Rovesci più probabili su zone interne appenniniche, basso Lazio, Molise, Puglia, Lucania, Calabria.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

