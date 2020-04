Meteo a 7 giorni: dagli acquazzoni all'anticiclone africano...

Gli impulsi instabili di origine atlantica o mediterranea per altre 48-72 ore proveranno a determinare rovesci sparsi o brevi temporali su molte delle nostre regioni, ma nel volgere di breve lasceranno il posto alla progressiva rimonta di un campo di alta pressione di origine africana.



Questo non impedirà comunque il passaggio di nubi sfrangiate sulla Penisola tra venerdì e sabato, né tantomeno ancora qualche precipitazione a ridosso dei rilievi alpini di confine e lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale. Da segnalare inoltre il rientro di aria fresca da est nella giornata di lunedì al nord e sul medio Adriatico, che conterrà il rialzo dei valori massimi di temperatura.



La giornata di martedì 5 maggio sarà invece la più calda del periodo, perché tutta la massa d'aria di matrice africana sorvolerà i cieli del centro e del sud e l'azione di avvitamento e compressione, tipico dell'alta pressione, farà il resto, pur con effetti smorzati da un mare ancora fresco che, almeno in parte, riuscirà a contenere i valori di temperatura.



Sappiate però che proprio laddove l'anticiclone raggiunge i massimi pressori, l'azione delle brezze risulta più modesta, quindi tra martedì 5 e mercoledì 6 potranno facilmente raggiungersi punte di 29-30°C sulle zone interne sarde, sull'entroterra del versante centrale tirrenico, un po' caldo anche al nord ma forse non sino a questo livello, anche perché poi l'anticiclone potrebbe cominciare ad indebolirsi.



SINTESI GRAFICA sino a MARTEDI 5 MAGGIO:

SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 5 MAGGIO:

mercoledì 29 aprile: al nord-ovest e sull'Emilia-Romagna schiarite, su est Lombardia, Triveneto instabile con rovesci o temporali sparsi alternati a schiarite. Al centro nubi sulle regioni tirreniche con qualche rovescio alternato a schiarite, sulla Sardegna prevalenza di schiarite e tempo asciutto, cosi come sul medio Adriatico. Al sud nubi su Campania, Calabria e Sicilia con qualche rovescio o anche temporale, sulle restanti regioni tempo variabile ma asciutto. Temperature in lieve ripresa al nord-ovest nei valori massimi.



giovedì 30 aprile: al nord tempo instabile con rovesci sparsi e qualche temporale nel pomeriggio-sera, al centro nubi su Toscana, Umbria e nord Marche ma con fenomeni sporadici, più probabili su Garfagnana e Lunigiana. Sul resto del Paese tempo buono, temperature in calo al nord.



venerdì 1° maggio: passaggi nuvolosi su gran parte del territorio ma con fenomeni quasi tutti relegati ai settori alpini di confine dalla Valle d'Aosta alla zona Brennero, piovaschi anche sul Friuli Venezia Giulia. Schiarite anche ampie in pianura. Temperature in aumento.



sabato 2 e domenica 3 maggio: ancora un po' di nuvolaglia lungo le Alpi ma con fenomeni sempre più sporadici ed isolati anche sui settori confinali, lungo la dorsale appenninica del centro e del sud focolai temporaleschi pomeridiani, ventoso al centro e al sud. Temperature senza grandi variazioni.



lunedì 4 maggio: un po' di nubi su nord-ovest, fascia prealpina e medio Adriatico per un rientro di venti da est e qualche grado in meno, bel tempo altrove, ventilato ovunque. Massime sino a 28°C in Sardegna, 26°C sul Tirreno, inferiori altrove.



martedì 5 maggio: soleggiato e giornata calda con punte di 28-29°C, specie sulle zone interne sarde.