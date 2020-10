Meteo a 7 giorni: da venerdì anticiclone sconfitto dalle perturbazioni!

L'anticiclone africano resisterà giusto altre 72 ore prima di implodere gradualmente. Da ovest non è che arrivi chissà cosa a ridimensionarne le ambizioni, ma tanto basterà per cambiare registro.



L'avvezione calda verso il centro e il sud del Paese si interromperà rapidamente entro le prime ore di sabato, la pioggia nel frattempo tornerà a cadere sul settentrione e l'alta Toscana, come mostrano queste mappe del modello europeo, riferite rispettivamente alla mattinata e al pomeriggio di venerdì 23 ottobre:

Sabato 24 la perturbazione si muoverà verso le regioni centrali e nel contempo verrà agganciata da un altro fronte in movimento a latitudini più basse, tra la Sardegna e il medio-basso Tirreno. Questo comporterà un fine settimana molto instabile dapprima al centro e poi al sud, dove sono attesi dei temporali anche forti.



Da notare che il canale depressionario potrebbe indurre qualche ulteriore precipitazione anche al nord, qui le due mappe riassuntive, rispettivamente per sabato e domenica, sempre tratte dal modello europeo:

Lunedì 26 invece c'è ancora grande confusione sull'evoluzione, perché due modelli su tre confermano il passaggio di un nuovo fronte su quasi tutto il Paese, mentre il modello europeo lo limita alla Sardegna e poi al basso Tirreno. Seguiranno aggiornamenti per affinare meglio questa previsione.

SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 27 OTTOBRE:

mercoledì 21 ottobre: al nord-ovest spesso nuvoloso e sulla Liguria locali rovesci o temporali, specie tra Savonese ed Imperiese. Velato sul resto del nord, bello altrove, mite o molto mite al centro e al sud, fresco al nord.



giovedì 22 ottobre: al nord-ovest sempre nuvoloso con qualche locale pioggia o piovasco intermittente, parzialmente nuvoloso sul resto del nord e sulla Toscana, bel tempo altrove con cielo al massimo velato, temperature in rialzo ulteriore al centro e al sud, in aumento solo nei valori minimi al nord.



venerdì 23 ottobre: al nord da nuvoloso a molto nuvoloso con piogge e rovesci anche temporaleschi sulla Liguria in spostamento da ovest ad est, coinvolta anche l'alta Toscana, parziali addensamenti anche sul resto del centro con nubi in ulteriore aumento e possibili piogge sul resto della Toscana e sull'Umbria prima di sera. Caldo al sud per la stagione con punte di 28°C, mite al centro, fresco al nord.



sabato 24 ottobre: al nord nuvolaglia irregolare e piogge residue su Triveneto, Romagna, instabile al centro con piogge e rovesci, specie tra Lazio, Sardegna ed Abruzzo, al sud parzialmente nuvoloso, temperature in calo, peggiora in serata sulla Campania con temporali sparsi.



domenica 25 ottobre: un po' instabile tra nord e centro con qualche rovescio sparso, molto instabile con rovesci e temporali al sud, specie su Campania e Calabria tirrenica, temperature in ulteriore calo al sud.



lunedì 26 ottobre e martedì 27 ottobre: evoluzione molto incerta. Possibile peggioramento piovoso a partire da ovest ma da confermare.

