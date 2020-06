METEO A 7 GIORNI: confermato un rialzo termico ma rimane il rischio di nuovi temporali

L'Italia sta sperimentando un periodo prolungato di tempo INSTABILE, con precipitazioni particolarmente frequenti ed il rischio di temporale che rimane sempre dietro l'angolo e ci accompagna ormai da molto tempo. Dopo la batosta subita nell'ultima settimana, almeno sotto il profilo delle temperature, l'estate Mediterranea tenterà in parte di riprendersi. Nella seconda metà della settimana, le condizioni atmosferiche subiranno l'influenza portata da una modesta onda anticiclonica richiamata sul Mediterraneo centrale tra giovedì e soprattutto venerdì. Lo sviluppo di questo promontorio anticiclonico sarà portato dal rinforzo di una nuova circolazione depressionaria nella parte occidentale del continente. Analisi in quota calcolata dal modello americano per venerdì 12 giugno:

Nei prossimi giorni la circolazione su ampia scala europea risulterà piuttosto complessa; l'anticiclone delle Azzorre sarà ancora propenso ad espandersi vigorosamente verso nord, raggiungendo l'oceano Atlantico settentrionale ed il nord Europa, proprio tra giovedì e venerdì la sua posizione anomala favorirà lo scivolamento di una nuova circolazione di bassa pressione sul golfo di Biscaglia, con un nuovo impulso perturbato pronto a raggiungere le regioni del nord nel prossimo fine settimana. Stima delle precipitazioni previste sull'Italia sabato 13 giugno:

Da questa manovra prenderà il via sia l'aumento termico previsto sull'Italia nella seconda metà della settimana, sia una nuova fase perturbata indirizzata alle regioni settentrionali proprio tra sabato e domenica. L'arrivo della prossima settimana non sembra ancora in grado di segnare un punto di svolta sull'andamento altalenante del primo mese di estate meteorologica; nuovi passaggi perturbati si preannunciano sulle regioni del nord e forse anche per quelle del centro, le temperature risulteranno sicuramente più elevate rispetto a questi giorni ma comunque distanti dai valori di grande caldo a cui ci hanno abituato le recenti stagioni estive. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì 16 giugno:

Sintesi previsionale da giovedì 11 a giovedì 18 giugno:



Giovedì 11 ancora tempo molto instabile al centro ed al nord, con temporali ad evoluzione diurne che potranno coinvolgere anche alcuni tratti costieri e le aree pianeggianti. Più schiarite al sud. Temperature in lieve ripresa.



Venerdì 12 qualche spunto temporalesco sulle Alpi occidentali, qualche nube in arrivo anche sulla Sardegna. In generale il tempo su tutte le altre regioni migliorerà e ci sarà più spazio per schiarite assolate. Temperature in ripresa.



Sabato 13 nuova perturbazione raggiunge dalla sera le regioni del nord, con piogge e temporali al seguito. Nubi raggiungono anche le regioni del centro e del sud ma in un contesto più secco. flessione termica al nord, rialzo al sud.



Domenica 14 torna il rischio di TEMPORALE nelle località interne, soprattutto lungo la dorsale appenninica centrale. Maggiori schiarite al nord. Flessione termica al centro ed al sud, temperature stabili al nord.



Lunedì 15 a rischio temporale le regioni del Mezzogiorno, migliora al centro ed al nord, con rialzo termico.



Martedì 16 e mercoledì 17 con tempo più stabile, anche se insisteranno locali focolai temporaleschi pomeridiani sui rilievi. Rialzo termico verso valori estivi.