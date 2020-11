Meteo a 7 giorni: confermato il MALTEMPO nel week-end

Cadono ancora piovaschi sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia; la coperta dell'alta pressione riesce a proteggere tutta l'Italia ad eccezione dell'estremo sud. Di conseguenza al centro-nord il cielo si presenta sereno a parte qualche annuvolamento di poco conto.

Fino a giovedi 26 novembre la situazione resterà invariata anche se non avremo il sole per tutti. La mappa previsionale valida per mercoledi 25 mostra ancora qualche piovasco all'estremo sud:

Sul resto d'Italia il tempo sarà buono, ma con una tendenza a velature sulla Sardegna e al nord-ovest, parte piu avanzata della perturbazione che ci interesserà nel fine settimana.

Già venerdi 27 novembre avremo qualche pioggia sulla Sardegna e al nord-ovest, ma sarà tra sabato 28 e domenica 29 novembre che interverrà un peggioramento vero e proprio sull'Italia:

La seconda mappa mostra la situazione prevista in Italia nelle prime ore di domenica 29 novembre.

La reale posizione del minimo depressionario è ancora in fase di studio e farà dannare i previsori fino all'ultimo. Da essa scaturianno condizioni perturbate su alcune regioni a scapito di altre. Sembra comunque plausibile l'ipotesi di un'interessamento iniziale del nord-ovest, delle Isole e il Tirreno tra venerdi e sabato, mentre il resto d'Italia potrebbe essere preso dalle piogge nella giornata di domenica 29 novembre.

Successivamente potrebbero aprirsi diversi scenari che la rubrica Fantameteo proverà a chiarire.

RIASSUMENDO: fino a giovedi 26 novembre poche novità: un po' di nubi sulla Sardegna, al nord-ovest e al meridione con qualche piovasco in Sicilia, bel tempo e mite altrove.

Venerdi 27 novembre dovrebbe iniziare a piovere sulla Sardegna orientale, il medio Tirreno, la zona dell'Arcipelago e il nord-ovest; situazione invariata altrove. Clima mite.

Sabato 28 novembre maltempo al nord-ovest con neve sopra i 1000 metri: rovesci su Sardegna, coste tirreniche, Sicilia e settore ionico, per il resto scarse precipitazioni.

Domenica 29 novembre; maltempo su gran parte d'Italia, specie sul Tirreno e il settore ionico con piogge anche intense, piogge sparse anche altrove, meno probabili sui settori più settentrionali del nord.

Lunedi 30 novembre: tempo variabile ovunque con qualche pioggia al sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località