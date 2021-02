Meteo a 7 giorni: confermata la fase MITE, ma con finale PIOVOSO sull'Italia

Gli ultimi refoli da nord-ovest lasceranno in eredità qualche residua pioggia che nella giornata di martedi 2 febbraio interesserà il meridione:

Sarà questo l'epilogo delle fresche correnti nord-occidentali che ci hanno interessato negli ultimi giorni, apportando un clima variabile/instabile su gran parte d'Italia.

Ora si cambia registro! A partire da mercoledi 3 febbraio, l'insaccamento di una depressione sulla Penisola Iberica attiverà un richiamo mite e umido da sud che scorazzerà sull'Italia fino alla giornata di sabato 6 febbraio.

La seconda mappa mostra il quadro sinottico previsto per le ore centrali di giovedi 4 febbraio:

L'aria fredda farà il giro largo, interessando essenzialmente i Paesi del nord Europa (frecce bianche). Da noi prenderà piede il richiamo mite sopra citato con aumenti termici anche sensibili al meridione e sulle Isole, unitamente a qualche pioggia al nord.

In altre parole, per il centro, il meridione e l'Emilia Romagna avremo un anticipo di pimavera con valori che diffusamente supereranno i 15°nelle ore diurne.

A seguire, l'avvicinamento della depressione posta sull'Iberia accompagnerà il transito di una perturbazione che domenica 7 febbraio metterà sotto torchio il nord e parte delle regioni centrali (Tirreno e zone interne) con piogge anche intense. Ecco la sommatoria delle precipitazioni previste dal modello americano per la giornata festiva:

Piogge intense soprattutto al nord-ovest, con neve solo oltre i 1500-1600 metri. Rovesci anche lungo il Tirreno fino alla Campania e piovaschi sulla Sardegna. Sul resto d'Italia tempo mite e asciutto, in attesa di un interessamento che avverrà nella giornata di lunedi 8.

RIASSUMENDO

Martedi 2 febbraio: bello al nord e al centro a parte nubi locali. Ancora qualche pioggia al sud associata ad un clima ventoso e fresco, ma in attenuazione in serata. Temperature in aumento al nord.

Da mercoledi 3 fino a sabato 6 febbraio: tempo abbastanza stabile al centro e al sud con clima molto mite specie sulle Isole e all'estremo sud dove potrebbero essere valicati i 20°. Cielo più chiuso al nord con qualche pioggia sulla Liguria e la bassa Pianura.

Domenica 7 febbraio; maltempo al nord con pioggia e neve sopra i 1500-1600 metri sulle Alpi. Rovesci anche su Tirreno, zone interne e Sardegna, bello al sud e in Adriatico. Mite ovunque.

Lunedi 8 febbraio: piogge in trasferimento verso il versante adriatico e il meridione, per il resto miglioramento. Temperature in lieve calo.

