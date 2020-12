Meteo a 7 giorni: ci attente una settimana INSTABILE, a tratti PERTURBATA

La nuova perturbazione che metterà sotto scacco l'Italia nei prossimi due giorni sta entrando in queste ore sul Mediterraneo occidentale. Alla mezzanotte prossima sarà già sulla Sardegna e a ridosso dei settori di ponente.

La giornata festiva dell'Immacolata si annuncia quindi molto perturbata sull'Italia con piogge anche forti e nevicate al nord a quote anche basse. Ecco le previsioni grafiche per la giornata in parola:

Saranno davvero poche le regioni che si salveranno dall'abbraccio di Giove Pluvio. Solo le estreme regioni meridionali e il basso Adriatico saranno risparmiate; sul resto d'Italia sarà necessario l'uso dell'ombrello e al nord anche delle dotazioni invernali in quanto la neve scenderà a quote molto basse.

Il maltempo terrà sotto scacco la nostra Penisola anche nella giornata di mercoledi 9 dicembre anche se con toni meno acuti rispetto al martedì. A seguire si entrerà in un regime di variabilità perturbata che ci terrà compagnia fino alla giornata di sabato.

A titolo di esempio, ecco cosa si prevede dal punto di vista sinottico per la giornata di giovedi 10 dicembre:

L'alta pressione inizierà timidamente a spingere, ma come vedete il bacino del Mediterraneo e l'Italia saranno ancora sotto il giogo delle depressioni, che seppure non intense come nei giorni precedenti, dispenseranno ancora instabilità in un contesto anche abbastanza freddo sulle regioni settentrionali.

Per una pausa soleggiata e più mite bisognerà aspettare l'inizio della settimana prossima. Nella giornata di lunedi 14 dicembre si affaccerà infatti una timida zona di alta pressione in grado di stoppare le precipitazioni, garantendo qualche giorno di clima più stabile:

Al momento sembra un'alta pressione senza garanzia di durata, ma la rubrica Fantameteo approfondirà meglio la questione.

RIASSUMENDO: martedi 8 dicembre tempo perturbato su tutta l'Italia. Piogge intense sul Tirreno, neve a bassa quota al nord, indicativamente sopra i 500-600 metri, ma possibile qualche fiocco anche sulla pianura piemontese. Tempo migliore all'estremo sud e sul basso Adriatico. Freddo al nord, mite altrove.

Mercoledi 9 dicembre: ancora tempo instabile sull'Italia, ma con fenomeni meno frequenti e diffusi; neve a quote relativamente basse sulle regioni settentrionali. Freddo al nord, piu mite altrove.

Da giovedi 10 fino a sabato 12 dicembre: variabiltà perturbata sull'Italia con momenti soleggiati e annuvolamenti anche compatti con piogge al centro-sud e neve a quote relativamente basse al nord. Non farà freddo al centro e al sud, un po' freddo invece al settentrione.

Tra domenica 13 e lunedi 14 dicembre ultimi fenomeni al sud in attenuazione, poi bel tempo ovunque e con clima mite.

