Meteo a 7 giorni: ci attendono giorni delicati sul fronte del MALTEMPO e della NEVE

La prima spruzzata di neve dell'anno sulle pianure del nord, i forti temporali in arrivo al centro e poi al sud, ma non basta ancora. Il vero maltempo giungerà tra venerdì 4 e domenica 6 e quello rifornirà di tanta neve il settore alpino e di tanta pioggia il resto del Paese, così tanta da preoccuparci.



Tutto dipenderà da quanto insisterà il richiamo sciroccale previsto tra sabato mattina e sabato sera e soprattutto dall'eventuale formazione di un minimo depressionario stazionario tra nord e centro del Paese.



La fase di maltempo violenta, che porterà con sé anche mareggiate e mari in burrasca, deriva dalla discesa, annunciata da MeteoLive,it con moltissimi giorni di anticipo, di un ramo del vortice polare sin sul Mediterraneo occidentale.



Le sacche d'aria fredda ancora presenti sul nord-ovest favoriranno inizialmente qualche nevicata sin sulla pianura piemontese, nei fondovalle alpini e sull'estremo ovest lombardo tra la notte e la mattinata di venerdì, poi anche qui prevarrà il richiamo mite sciroccale a tutte le quote e la neve a quote basse dapprima si rifugerà sull'estremo ovest del Piemonte, poi a quote variabili tra i 600m ad ovest e i 1300-1500m sui settori centro-orientali nel corso di sabato.



E' appena il caso di aggiungere che al centro-sud le temperature si riporteranno ben al di sopra delle medie del periodo , causa l'insistenza dello Scirocco, che dovrebbe esaurirsi solo da domenica sera.



Anche la prossima settimana però si prospetta tutt'altro che stabile: le depressioni atlantiche approfitteranno del solco profondo scavato dal ramo del vortice polare e verranno a dar manforte al maltempo anche tra Sant'Ambrogio e l'Immacolata.



Al nord in questa occasione la neve potrebbe tornare a cadere a quote basse sui rilievi, ma assai difficilmente in pianura. In conclusione la parola d'ordine sarà ancora: dinamicità, anche esagerata, oseremmo dire per una volta.



SINTESI PREVISIONALE SINO A MERCOLEDI 9 dicembre:

giovedì 3 dicembre: maltempo al sud con piogge e temporali, rovesci sull'estremo nord-est, nevosi oltre i 500m, ancora instabile con rovesci sul medio Adriatico, schiarite altrove, salvo qualche nebbia o nube bassa al nord-ovest. In serata peggiora al nord ovest con piogge sulla Liguria, neve sulle Alpi e mista a pioggia su ovest Valpadana.



venerdì 4 dicembre: al nord-ovest, sulle Alpi e sulla Toscana perturbato con precipitazioni, anche nevose al mattino su fondovalle aostano, trentino, Piemonte ed estremo ovest Lombardia sino alle porte di Milano. Piogge sulla pianura veneta e quella lombarda orientale, generalmente asciutto sul resto del nord, ventoso. Sul resto del centro nubi in aumento sul Tirreno, schiarite temporanee in Adriatico e al sud, salvo residui rovesci al mattino sulla Puglia. Dal pomeriggio trasformazione della neve in pioggia su fondovalle trentino, ovest Lombardia, ancora neve su Alpi, fondovalle aostano, gran parte del Piemonte. In serata temporanea attenuazione dei fenomeni sul nord-ovest, ancora neve su centro-est Alpi. Temperature in calo nei valori massimi al nord, in aumento altrove.



sabato 5 dicembre: maltempo severo al nord e sulle centrali tirreniche con limite della neve in progressivo rialzo sin oltre i 1200-1300m, ma con sacche fredde nelle valli piemontesi e limite a 500-600m. Altrove ancora asciutto ma tempo in peggioramento entro sera con piogge e temporali, molto Scirocco teso, mari agitati, temperature in generale rialzo.



domenica 6 dicembre: ancora maltempo su gran parte del Paese con piogge e copiose nevicate sulle Alpi, con limite a 900m ad ovest, 1200-1400m altrove ma con limite in calo nel corso della giornata. Temperature in lieve calo in quota al nord, ancora miti altrove.



lunedì 7 dicembre: nuovo peggioramento a partire da ovest con piogge su nord-ovest e regioni tirreniche con limite della neve a 700m sulle Alpi. Fenomeni in rapido trasferimento sul resto del Paese.



martedì 8 dicembre: ancora tempo instabile al nord-est, al centro e al sud con qualche precipitazione sparsa, alternata a schiarita, clima ventoso, un po' freddo solo al nord, relativamente mite altrove.



mercoledì 9 dicembre: previsione molto incerta ma probabile passaggio di una nuova onda depressionaria con precipitazioni.

