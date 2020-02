Meteo a 7 giorni: brevi momenti instabili ma ancora tanto ANTICICLONE

L'anticiclone "ammazza-inverno" è ancora fra noi; si distrarrà un po' nelle prossime 24-36 ore, consentendo il passaggio di un veloce impulso freddo, ma in seguito tornerà a governare la scena del Paese almeno sino a domenica.



Peraltro spingerà aria molto mite in direzione del Mediterraneo, favorendo un clamoroso incremento delle temperature, soprattutto alle quote superiori e nelle zone comunque libere da nubi basse o locali nebbie.



Domenica 23 peraltro già da notare un richiamo di aria umida su Liguria ed alto Tirreno, oltre al passaggio di modeste velature su Alpi e regioni di nord-est.



Il richiamo umido però andrà a precedere il passaggio di un altro modesto fronte nuvoloso, atteso in transito tra nord e centro tra lunedì e martedì, con effetti nel complesso molto marginali e limitati a qualche debole pioggia.



Subito dopo l'anticiclone tornerà protagonista, non si sa ancora per quanto. In sostanza l'inverno classico chiuderà mestamente: il bilancio è presto fatto. Abbiamo vissuto una delle stagioni più incolori di sempre, anche peggio di certe annate tra fine anni 80 ed anni 90, dove almeno si registrarono giornate di ghiaccio indotte dalle nebbie fredde, quest'anno praticamente quasi mai esistite.



Unico vantaggio di questo "non inverno" il ghiaccio che si è accumulato nelle zone polari per la persistenza in loco di quasi tutta l'aria fredda. L'importante è non pagare poi tutto con gli interessi tra la primavera e l'estate con freddi tardivi e dannosi, cosa che peraltro vanificherebbe anche il recupero dei ghiacci artici perché il freddo tornerebbe a disperdersi verso sud.



Del resto la natura fa e farà sempre ciò che vuole.



SINTESI GRAFICA sino a martedì 25 febbraio:

SINTESI PREVISIONALE testuale sino a martedì 25 febbraio:

mercoledì 19 febbraio: al nord-ovest solo modesti passaggi nuvolosi e prevalenza di sole, su nord-est ed Emilia-Romagna irregolarmente nuvoloso con locali rovesci, nevosi sulle Alpi oltre i 900m, al centro instabile con rovesci sparsi, nevosi in Appennino oltre i 1000-1200m più sole in Sardegna, al sud peggiora in giornata con rovesci dapprima sul Tirreno, poi anche su Molise e nord Puglia, ai margini la Sicilia, temperature in calo.



giovedì 20 febbraio: al mattino presto ancora nubi al sud con rovesci anche nevosi in Appennino oltre i 900m, più probabili su Molise e Puglia, tendenza a miglioramento, altrove bel tempo, un po' freddo al mattino.



venerdì 21 febbraio: un po' di nuvolaglia in transito tra nord e centro, più estesa e compatta nelle Alpi ma associata a scarsi fenomeni, bel tempo al sud, schiarite anche altrove in giornata. Temperature in rialzo.



sabato 22 febbraio: ben soleggiato e molto mite per la stagione nelle ore diurne. Locali nebbie su pianura e fascia costiera.



domenica 23 febbraio: nuvolaglia su Liguria ed alto Tirreno, velature su Alpi e regioni di nord-est, per il resto bel tempo. Temperature in ulteriore rialzo.



lunedì 24 febbraio: nubi al nord e al centro, più compatte su Liguria ed alta Toscana, dove potrebbe anche piovere ad intermittenza, più sole al sud, sulla Romagna e sul medio Adriatico. Temperature in lieve calo ma sempre superiori alla media.



martedì 25 febbraio: ancora nubi tra nord e centro con locali piovaschi e qualche rovescio, tendenza a miglioramento a partire dal nord-ovest. Al sud solo un po' di nubi in arrivo nel corso della giornata, senza conseguenze. Temperature senza grandi variazioni.

