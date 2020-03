Meteo a 7 giorni: BEL TEMPO fino a venerdÃ¬, poi il respiro dell'EST proverÃ  ad imporsi...

Iniziamo dalle cose (quasi) sicure: fino alla giornata di venerdi 20 marzo il tempo sull'Italia sarà complessivamente buono e con temperature miti di giorno.

Di seguito la previsione in simboli inerente alla giornata di domani, martedi 17 marzo:

A parte un po' di nubi sulle Isole, sull'estremo nord-ovest e sulle Alpi, rigorosamente senza precipitazioni, sul resto d'Italia il cielo sarà sereno o al massimo solcato da sottili velature senza conseguenze.

Le temperature della notte e del primo mattino saranno piuttosto frizzanti, mentre durante il giorno si veleggerà su valori decisamente miti.

La medesima situazione a scala italica si prevede almeno fino alla giornata di venerdi 20 marzo. La nostra Penisola, l'Europa centrale e gran parte del Mediterraneo saranno interessate da una poderosa spinta dell'alta pressione atlantica verso levante che arriverà fin nel cuore dell'Europa orientale (per tutte le delucidazioni si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/alta-pressione-in-arrivo-non-solo-bel-tempo-ma-anche-mitezza/84772/)

Il tempo sarà quindi buono da nord a sud con l'eccezione di qualche annuvolamento sparso non associato a precipitazioni.

La situazione cambierà nel prossimo fine settimana? E' probabile, ma le modalità con cui interverrà questa variante sono ancora in fase di studio.

Al momento l'ipotesi più gettonata vede uno slittamento dell'alta pressione verso nord e il subitaneo rientro di correnti più fredde ed instabili dai quadranti orientali:

In altre parole, il tempo sull'Italia perderà stabilità ed i valori termici inizieranno a scendere sotto una ventilazione progressivamente più intensa.

Ecco la linea di tendenza del tempo fino alla giornata di lunedi 23 marzo:

Fino a venerdi 20 marzo alta pressione e bel tempo su tutta l'Italia. Saranno possibili addensamenti specie su Alpi, Isole e aree interne, ma senza piogge. Temperature miti di giorno, frizzanti la notte e al primo mattino. Venti deboli.

Sabato 21 e domenica 22 marzo: aumento dell'instabilità in prossimità dei rilievi e al nord con rischio di rovesci nel pomeriggio, nevosi a quote medio-basse. Temperature in calo.

Lunedi 23 marzo: probabile ulteriore peggioramento con precipitazioni via via più diffuse e neve sui rilievi a quote relativamente basse. Questa previsione ha comunque bisogno di molte conferme.

