Meteo a 7 giorni: bel tempo fino a sabato, poi si andrà verso un graduale CAMBIAMENTO

Dopo la sfuriata fresca ed instabile delle ultime 24-36 ore, le condizioni del tempo sono tornate sui binari della stabilità. Merito di un vasto anticiclone che ancora insiste sul nostro Continente ed estende parte del suo dominio anche all'Italia.

Fino alla giornata di sabato 18 aprile avremo quindi tempo buono e con temperature in graduale aumento. La prima mappa valida per le ore centrali di giovedi 16 aprile può tranquillamente essere estesa fino al week-end:

A parte qualche velatura in transito e locali addensamenti cumuliformi sui monti (senza velleità piovose) il tempo sull'Italia si manterrà buono e con temperature in aumento.

Sulle due Isole Maggiori e al meridione si avranno valori praticamente estivi nella giornata di sabato, spesso superiori a 25° con punte vicine ai 30° sulla Sardegna.

Domenica 19 aprile il campo di alta pressione tenderà parzialmente a cedere sulle regioni settentrionali, permettendo ad una perturbazione atlantica piuttosto "scalcinata" di determinare qualche pioggia.

Ecco la probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio dal modello americano per le ore centrali di domenica 19 aprile:

La suddetta probabilità viene giudicata ELEVATA sulle Alpi e la fascia prealpina; tra MEDIA e BASSA sul restante settentrione, parte della Toscana e del nord della Sardegna. Sul resto d'Italia probabilità di pioggia NULLA, che corrisponderà all'ennesima giornata calda e soleggiata.

Cosa potrebbe succedere successivamente? La situazione attesa per la prossima settimana non è ancora molto chiara. Sembra comunque probabile una confluenza tra correnti fredde orientali ed aria più temperata di matrice afro-mediterranea; ecco la situazione prevista dal modello americano per la giornata di martedi 21 aprile:

Da notare la migrazione dell'alta pressione in sede scandinava e la confluenza tra le masse d'aria sopra citate che renderebbe il tempo instabile e anche abbastanza fresco sull'Italia, anche se con precipitazioni non particolarmente estese.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la linea di tendenza del tempo fino a mercoledi 22 aprile.

Fino alla giornata di sabato 18 aprile: bel tempo a parte velature e nubi sulle Alpi nel pomeriggio, ma con basso rischio di pioggia. Temperature superiori ai valori normali specie al sud e sulle Isole.

Domenica 19 aprile: nubi un aumento al nord con qualche pioggia specie sulle Alpi, bel tempo e caldo per la stagione sul resto d'Italia.

Lunedi 20 aprile inizialmente soleggiato quasi ovunque, poi peggiora al nord con rovesci e un calo delle temperature.

Tra martedi 21 e mercoledi 22 aprile tempo instabile e piu fresco con rischio di rovesci specie al centro.

