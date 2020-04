Meteo a 7 giorni: BEL TEMPO fino a sabato, ma nel periodo pasquale...

C'è poco da dire sul tempo in Italia da qui a sabato 11 aprile. L'alta pressione farà buona guardia non solo in Italia, ma su buona parte del Continente Europeo.

Abbiamo preparato una mappa previsionale valida per mercoledi 8 apriile, che può tranquillamente essere estesa a tutta questa settimana . Eccola...

Tempo soleggiato e stabile su tutta l'Italia. Saranno davvero pochi i disturbi che riguarderanno le estreme regioni meridionali e le aree interne durante il pomeriggio; in questi settori si avrà qualche annuvolamento, ma con rischio di pioggia nel complesso basso.

Le temperature subiranno un crescendo, andando a sforare i 20° su diverse regioni (specie al centro e al nord) tra giovedi 9 e venerdi 10 aprile.

A seguire cosa potrebbe succedere? Proprio nelle giornate di Pasqua e Pasquetta l'alta pressione potrebbe levare le tende dal Mediterraneo, andando a puntare il suo naso verso le alte latitudini. La media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per la notte tra Pasqua e Pasquetta sembra andare, seppur con un po' di fatica, verso questa direzione:

Notate la salita dell'alta pressione verso il Regno Unito e la Scandinavia a cui si assocerà la discesa di correnti più fredde sul suo bordo orientale. Queste potrebbero creare una depressione sul Mediterraneo occidentale che determinerebbe un cambiamento del tempo anche in Italia.

Si tratta al momento di ipotesi che andranno vagliate attentamente nei prossimi giorni. Intanto, ecco la linea di tendenza del tempo fino alla giornata di Pasquetta in Italia.

Fino a sabato 11 aprile: bello e soleggiato ovunque e con temperature superiori alle medie del periodo specie al nord e al centro. Un po' di nubi saranno presenti all'estremo sud e nel pomeriggio lungo i rilievi, ma con basso rischio di fenomeni.

Tra Pasqua e Pasquetta possibile peggioramento al nord e sul Tirreno con piogge sparse, più sole invece sulle altre regioni in un contesto sempre mite (probabilità 40%).

