METEO A 7 GIORNI: arrivano nuovi temporali al nord, soleggiato altrove

Una circolazione di bassa pressione stabilisce in questi giorni il proprio perno sull'Europa occidentale, portando percussioni sullo stato del tempo previsto sulle regioni settentrionali, dove negli ultimi giorni si è accentuata l'instabilità a carattere temporalesco e si sono verificati fenomeni anche di forte intensità. L'anticiclone comincia quindi ad attenuarsi segnatamente sulle regioni del nord, a cavallo tra il weekend e l'inizio della prossima settimana, questo sarà l'unico settore d'Italia dove sarà più facile sperimentare qualche nuovo temporale. Senza dubbio una delle perturbazioni più importanti attualmente ancora in fase di valutazione da parte dei modelli, è quella prevista abbordare le regioni settentrionali italiane a partire dalla serata di domenica, con una nuova accentuazione dell'instabilità a carattere temporalesco. Analisi in quota del modello europeo riferita a domenica sera:

Tra lunedì e martedì ci aspettiamo un cambiamento più deciso delle condizioni atmosferiche, con l'arrivo della parte terminale di una perturbazione che oltre a portare dei nuovi temporali, avrà il merito di dare luogo ad un ricambio d'aria. Le temperature perderanno qualche grado e diventeranno un po' più gradevoli soprattutto al nord. Martedì e mercoledì si verificherà un temporaneo rialzo delle temperature al sud, dovuto al richiamo di venti meridionali lungo il lato ascendente della saccatura. Stima delle temperature previste dal modello LAMMA alla quota di circa 1500 metri martedì 18:

Tra mercoledì e giovedì, questo impulso d'aria instabile si porterà rapidamente verso l'area balcanica, seguito da una rotazione del vento dai quadranti occidentali ed una diminuzione della temperatura che si farà sentire in misura minore anche al centro Italia.



Qualche marginale fenomeno di instabilità, con dei temporali su rilievi, potrà raggiungere le regioni del centro e del sud nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Tra venerdì e sabato crescono le quotazioni per un nuovo rialzo della pressione atmosferica, il consolidamento di una nuova onda anticiclonica accompagnata da temperature ancora estive e tempo stabile. Allargando lo sguardo sull'Europa, sembra trovare conferma una vivace attività delle depressioni oceaniche che preannunciano un cambiamento della circolazione atmosferica verso scenari più vicini all'autunno. Tutto questo a partire dai paesi ubicati a nord delle Alpi. Analisi in quota del modello americano riferita a venerdì 21 agosto:

Sintesi previsionale da sabato 15 a sabato 22 agosto:



Sabato 15 qualche spunto temporalesco sulle Alpi, soleggiato e caldo altrove.



Domenica 16 si accentua l'instabilità a partire dalle Alpi occidentali, soleggiato e caldo altrove.



Lunedì 17 instabile al nord, soprattutto l'angolo di nord-ovest. Soleggiato e caldo al centro e al sud, con rialzo termico.



Martedì 18 ancora temporali al nord, anche di tipo marittimo, soleggiato al centro ed al sud, dove si verificherà un'impennata termica.



Mercoledì 19 incerto al nord, qualche temporale si spinge anche sul centro Italia. Soleggiato e molto caldo al sud. Flessione termica al nord.



Giovedì 20 migliora il tempo al nord, qualche temporale si spinge fino alle regioni centrali. Caldo meno intenso.



Venerdì 21 e sabato 22 anticiclonici e caldi.