Meteo a 7 giorni: arrivano i TEMPORALI al nord, CALDO INTENSO al sud

Proseguirà anche nei prossimi giorni il braccio di ferro tra le circolazioni fresche oceaniche e quelle assai più calde che vengono veicolate dagli anticicloni previsti stazionare anche nei prossimi giorni alle latitudini del Mediterraneo. Questo braccio di ferro porterà qualche guadagno dell'aria fresca oceanica a discapito dell'anticiclone, nei prossimi giorni a risentirne saranno soprattutto le regioni settentrionali, dove prevediamo una accentuazione dell'attività temporalesca soprattutto nelle giornate di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 luglio. Quest'oggi i modelli ipotizzano addirittura lo sviluppo di una vera e propria ansa depressionaria contenente al suo interno un modesto sistema frontale che sarebbe seguito da aria più fredda ed una diminuzione della temperatura in previsione per il nord e parte del centro (Sardegna inclusa) entro venerdì. I temporali conquisteranno le zone di pianura e potrebbero risultare anche di forte intensità, stante la mole considerevole di aria calda ed umida che stazionerà in Val Padana. Analisi in quota del modello europeo riferita alla notte tra giovedì e venerdì:

Nonostante sia previsto in modesta flessione, il campo di alta pressione porterà anche nei prossimi giorni valori molto elevati di temperatura su alcune zone del Mediterraneo. In queste ore a farne le spese sono soprattutto i paesi dell'Europa sud-occidentale (Spagna, Portogallo), con valori attesi tra oggi e domani fino a +40°C. Martedì 30 e mercoledì primo luglio il caldo intenso si farà sentire anche sull'Italia, i valori più elevati sono previsti nelle zone interne della Sardegna, dove la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare perfino i +38/+39°C. Farà caldo anche nell'entroterra di Puglia, Basilicata e Sicilia con estremi termici massimi anche fino a +35/+37°C. Caldo fino a +32/+34°C nelle zone interne del centro e sull'Emilia Romagna. Stima delle temperature massime previste dal modello americano per giovedì 2 luglio:

Tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio, contestuale al passaggio di una veloce perturbazione sul nord Italia, una massa d'aria più fresca raggiungerà il Mediterraneo, veicolata da venti di Maestrale pronti a soffiare sui bacini accidentali. Pertanto viene prevista una diminuzione della temperatura al nord ed al centro. La colonnina di mercurio risulterà attestata su valori meno intensi di caldo anche sulla Sardegna. Temperature elevate saranno ancora previste su Puglia, Basilicata e Sicilia.



Sintesi previsionale da martedì 30 giugno a martedì 7 luglio:

Martedì 30 con qualche temporale sulle Alpi. Soleggiato e caldo altrove, con picchi elevati al sud.



Mercoledì 1 si accentua l'attività temporalesca al nord. Soleggiato al centro ed al sud con valori caldi.



Giovedì 2 con tempo instabile al nord, a rischio di temporali forti anche le zone pianeggianti. Soleggiato e caldo al centro ed al sud.



Venerdì 3 ancora qualche temporale al nord, soleggiato altrove. Calo termico al nord e su parte del centro, Sardegna inclusa.



Sabato 4 e domenica 5 qualche temporale si trasferisce sui rilievi del sud. Per il resto soleggiato con temperature un po' meno elevate.



Lunedì 6 giornata di tempo assolato e caldo estivo, martedì 7 forse un nuovo cambiamento a partire dal nord.