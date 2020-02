Meteo a 7 giorni: arriva un periodo di forte MALTEMPO con pioggia e neve

C'era da aspettarselo. Tutto quel freddo al Polo prima o poi avrebbe bussato alla porta delle latitudini più basse, sbloccando quella situazione di "impasse" che persisteva ormai da troppo tempo.



Un tempo dinamico potrebbe giovare anche all'emergenza per il Coronavirus, che ha assunto ormai connotazioni da isterismo collettivo, in gran parte ingiustificato.



Il primo vero fronte organizzato transiterà tra sabato 29 e domenica 1, dando luogo a precipitazioni soprattutto tra nord e centro, ma già tra domenica sera 1 e lunedì 2 altra aria umida precederà l'ingresso di un più attivo sistema frontale, in arrivo per le 24 ore successive, che farà piovere pressoché ovunque.



Anzi, nella notte tra lunedì 2 e martedì 3, si scaverà una depressione sull'alto Tirreno, che si muoverà poi verso sud alla conquista del resto del Paese, rinnovando il maltempo per altre 24 ore proprio al centro e poi sul meridione, mentre al nord le condizioni atmosferiche andranno migliorando, ma si inserirà anche aria nettamente più fredda, specie nelle Alpi.



Mercoledì 4 il maltempo insisterà ancora all'estremo sud, mentre altrove prevarrà il sole, ma la tregua durerà poco perché una nuova figura depressionaria si inserirà giovedì 5 da ovest portando nuove precipitazioni su gran parte d'Italia a partire da ovest. Sarà in questa occasione che al nord la neve potrà cadere a quote molto basse.



Venerdì il maltempo terminerà la sua corsa sulle regioni meridionali.



SINTESI GRAFICA sino a VENERDI 6 MARZO:

sabato 29 febbraio: dapprima sereno e piuttosto freddo, poi graduale aumento della nuvolosità al nord e sulla Toscana con precipitazioni sparse, specie in serata, con limite della neve sin verso gli 800-900m sul settore alpino. Tempo migliore altrove con nubi comunque in aumento sui restanti settori centrali tirrenici, l'Umbria e la Sardegna. Temperature minime in calo, massime in calo al nord-ovest, in lieve aumento altrove.



domenica 1° marzo: temporanee schiarite al nord-ovest, ma ancora nubi e piogge su est Lombardia, levante ligure, Emilia-Romagna, Triveneto, regioni centrali e Campania in attenuazione temporanea nel pomeriggio. Neve oltre i 1200-1300m su centro-est Alpi. Nubi irregolari sul resto del meridione ma tempo secco. In serata peggiora su tutte le regioni tirreniche e ancora nelle Alpi con precipitazioni. Temperature in aumento nei valori minimi, massime in aumento al nord-ovest, stazionarie altrove.



lunedì 2 marzo: condizioni di tempo perturbato con precipitazioni in graduale diffusione a tutto il territorio, più intense e frequenti lungo le regioni tirreniche. Neve sulle Alpi oltre i 1300-1500m. Ventilazione meridionale sostenuta.



martedì 3 marzo: al nord nuvoloso con residui fenomeni ma con tendenza a miglioramento e inserimento di vento freddo e secco da NNE; al centro e al sud perturbato e ventoso con piogge, rovesci e nevicate sulle cime appenniniche. Temperature in calo.



mercoledì 4 marzo: maltempo al sud in mattinata con piogge, temporali e nevicate oltre i 1000m in Appennino, tempo migliore altrove, risveglio freddo al nord e nelle zone interne del centro.



giovedì 5 marzo: maltempo in arrivo al nord e sulle centrali tirreniche con piogge e nevicate anche a quote basse lungo le Alpi, un po' di neve non esclusa nemmeno in Valpadana, anche sottoforma di temporali nevosi. Tempo in peggioramento anche sul resto del Paese. Temperature in calo al nord.



venerdì 6 marzo: al nord e sulla Toscana tempo in miglioramento, ancora maltempo altrove, con piogge, rovesci e qualche temporale, temperature in lieve diminuzione al centro e al sud.

