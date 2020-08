METEO A 7 GIORNI: arriva l'estate settembrina?

Un intenso vortice di bassa pressione ha interessato lo stivale italiano in questa parte finale di agosto. A farne le spese in termini di danni e maltempo sono state soprattutto le regioni centrali e settentrionali, dove si sono verificati alcuni forti temporali provocati dal contrasto diretto tra l'aria calda africana e quella fresca oceanica. Adesso questa circolazione tenderà graduamente ad attenuarsi, lasciando strascichi d'instabilità soprattutto martedì e mercoledì sulle regioni del centro e del nord. La circolazione dei venti all'interno di questa depressione, così come i fenomeni ad essa associati, tenderanno tuttavia ad attenuarsi con gradualità. Aria più fresca oceanica raggiungeràtra oggi e domani anche le regioni del sud. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per mercoledì 2 settembre, con qualche piovasco al nord e sulla Sardegna:

Nella seconda parte della settimana, trova ormai conferma dai modelli, il rinforzo di una figura di alta pressione associata a condizioni più soleggiate su tutto il Paese. Le prime regioni a risentire di questo anticiclone saranno proprio quelle settentrionali che sperimenteranno un rialzo delle temperature già a partire da mercoledì. Poi l'anticiclone si estenderà anche al resto del Paese.



Quanto farà caldo?



Non troppo in relatà, la nuova fase anticiclonica perfettamente ascrivibile alla classica "estate settembrina", porterà valori massimi che nelle zone pianeggianti saranno compresi tra +24 e +28°C. Quindi una condizione di caldo moderata e senza eccessi. Analisi in quota del modello americano riferita a venerdì 4 agosto, con il rinforzo di un nuovo anticiclone sul Mediterraneo:

Sintesi previsionale da martedì 1 a martedì 8 settembre:



Martedì primo settembre nuvolosità sparsa sulle regioni del cento e del nord, con qualche piovasco o breve temporale possibile sui rilievi. Ampie schiarite altrove. Temperature gradevoli con atmosfera ventilata.



Mercoledì 2 qualche spunto d'instabilità al nord, specie sul Triveneto, qualche nube anche sulla Sardegna. Maggiori schiarite altrove, con temperature gradevoli.



Giovedì 3 soleggiato con qualche nube solo sui rilievi. Rialzo termico.



Venerdì 4 tempo soleggiato con caldo moderato.



Sabato 5 soleggiato con caldo moderato. Qualche piovasco in serata sulle Alpi.



Domenica 6 si accentua l'instabilità a sfondo temporalesco sui rilievi del nord, soleggiato altrove. Temperature gradevoli.



Lunedì 7 un po' di instabilità al nord, soleggiato altrove. Temperature stazionarie.