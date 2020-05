Meteo a 7 giorni: anticipo d'ESTATE al meridione; al nord TEMPORALI

Ecco il maggio che non ti aspetti; l'ultimo mese della primavera meteorologica si pavoneggerà con un anticipo d'estate al meridione, fiancheggiato da un'attività temporalesca piuttosto attiva sulle regioni settentrionali.

A dividere meteorologicamente l'Italia in due ci penserà una depressione atlantica; questa, invece di spostarsi verso levante, tenderà ad arenarsi ad ovest della nostra Penisola andando a "disturbare" l'aria bollente africana attorno a metà settimana.

Prima che ciò accada, l'Italia vivrà due giornate complessivamente variabili con qualche fenomeno al settentrione e parte del centro.

La prima mappa mostra le previsioni grafiche valide per domani, martedi 12 maggio:

Ecco i rovesci e i temporali che frequenteranno ancora parte delle regioni settentrionali, segnatamente i settori alpini e il nord-est. Qualche rovescio si farà vedere anche nelle aree interne del centro, per il resto il tempo sarà buono e moderatamente caldo specie al sud.

Volgendo lo sguardo oltre, a partire da metà settimana si inizierà a palesare quella dicotomia termica e fenomenologica sopra decritta.

La mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nelle ore centrali di giovedi 14 maggio:

Con la linea blu abbiamo segnato l'ipotetico confine tra il bel tempo e il caldo del meridione e il tempo instabile delle regioni settentrionali.

Sulla Sicilia e sulle estreme regioni meridionali farà addirittura molto caldo, con temperature in quota che risulterebbbero rare anche nel pieno della stagione calda. Al nord, come anticipato, agiranno rovesci e temporali piu intensi in prossimità delle aree montuose e nelle ore pomeridiano-serali.

Questa situazione resterà in piedi per un paio di giorni. A seguire, la spallata dell'aria fresca atlantica farà ripiegare l'anticiclone africano verso i propri territori di origine. Ecco la mappa sinottica prevista per sabato 16 maggio:

Nel fine settimana l'instabilità, dalle regioni settentrionali, tenderà ad estendersi anche al centro, mentre al meridione assisteremo alla fine del caldo con anche qualche piovasco che si attiverà nei settori interni durante il pomeriggio.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica Fantameteo. Per il momento ecco la tendenza del tempo fino a lunedi 18 maggio.

Martedi 12 e mercoledi 13 maggio: instabile al nord con rischio di rovesci e sparsi e qualche temporale. Qualche rovescio sarà possibile anche nelle zone interne del centro, per il resto bel tempo con caldo in aumento da mercoledi al sud.

Giovedi 14 e venerdi 15 maggio: instabile al nord e sulla Toscana con rischio di rovesci in un contesto climatico non caldo. Caldo intenso al sud, specie su Sicilia e regioni estreme, con valori diffusamente sopra i 30°.

Sabato 16 e domenica 17 maggio: graduale attenuazione del caldo al sud ed estensione dell'instabilità al centro, per il resto invariato.

Lunedi 18 maggio: ritorno ovunque del bel tempo, ma con temperature gradevoli.