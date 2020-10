Meteo a 7 giorni: anticiclone sull'Italia sino a martedì

Arriva l'anticiclone a chiudere il periodo piuttosto dinamico che stiamo ancora sperimentando. Si inserirà gradualmente nel corso di mercoledì, senza peraltro riuscire ad impedire alla coda di un modesto fronte atlantico di determinare parziali annuvolamenti al settentrione e al centro, accompagnati anche da qualche sporadica pioggia sulla Toscana e sui settori alpini di confine.



Sarà però l'ultimo passaggio prima di una stabilizzazione ulteriore e generale delle condizioni atmosferiche, previsto tra venerdì ed il fine settimana, quando oltretutto le temperature aumenteranno, portandosi anche al di sopra della media del periodo sui monti e sulle coste, mentre sulle zone pianeggianti la possibile presenza di inversioni termiche e l'aria umida presente al suolo, potrà favorire la formazione di nebbie estese durante le ore notturne e mattutine, accompagnate da un po' di freddo umido, un tempo definito il "classico tempo del Ponte dei morti".

L'alta pressione però non sembra possa insistere per più di qualche giorno sul territorio; già da martedì se ne prevede un progressivo indebolimento, che porterà certamente ai primi annuvolamenti al nord e sulla Toscana, prodromo magari di una nuova situazione di tempo instabile o addirittura perturbato.



Insomma godiamoci in fretta questa sorta di estate di San Martino un po' anticipata (San Martino cade l'11 novembre) di certo molti vignaioli in campagna e in collina approfitteranno per godersi il primo assaggio del vino nuovo, accompagnato da qualche bella castagna e in Alto Adige anche da una fettina di speck, salame, succo di mela, zuppe, uva. (Törggelen).

Questa tradizione è celebrata anche in una famosa poesia di Carducci, intitolata appunto San Martino (che divise il suo mantello con due mendicanti infreddoliti).

SINTESI GRAFICA sino a MARTEDI 3 NOVEMBRE:

SINTESI PREVISIONALE sino a martedì 3 novembre:

mercoledì 28 ottobre: all'estremo sud ancora annuvolamenti irregolari associati a residue piogge o rovesci sull'area jonica, altrove bel tempo ma con tendenza ad un parziale aumento della nuvolosità medio-alta al nord e al centro. Nubi basse in arrivo da ovest sulla Toscana. Temperature in calo nei valori minimi, in rialzo in quelli massimi diurni.



giovedì 29 ottobre: al nord e sulla Toscana addensamenti irregolari con sporadiche piogge sui settori alpini di confine e sull'alta Toscana, per il resto asciutto e qualche occhiata di sole. Un po' di nubi anche sul resto del centro ma con prevalenza di sole, bel tempo al sud. Temperature in aumento nei valori minimi, massime in aumento al sud.



venerdì 30 ottobre: bel tempo ovunque, salvo residui addensamenti al nord. Temperature in aumento.



sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre: anticiclone prepotente sull'Italia e tempo buono, salvo modesti annuvolamenti sul basso Adriatico e più in generale sul meridione, associati ad un po' di vento da NNE e ad un lieve calo termico, altrove soleggiato e mite, salvo nelle situazioni nebbiose sulle pianure.



lunedì 2 novembre: ancora condizioni di bel tempo. Intensificazione delle nebbie sulle zone pianeggianti del nord e delle valli del centro.



martedì 3 novembre: tendenza a variabilità al nord, ancora bel tempo altrove. Clima sempre relativamente mite.

