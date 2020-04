Meteo a 7 giorni: ancora tanto sole, qualche disturbo in arrivo per Pasqua

Giornate tutte uguali scandiscono il clima di questa inquietante primavera. Il tempo sembra mosso da una fotocopiatrice che ogni giorno disegna cieli azzurri, mitezza e ventilazione debole, sparandoli senza soluzione di continuità.

Il sole può fare indubbiamente piacere, anche visto dalle 4 mura domestiche, ma quando esagera tutto ciò si riverbera sulla natura che ci ciconda, che al momento risulta bisognosa di pioggia.

Arriverà la pioggia in tempi brevi? Malauguratamente no. Fino a sabato 11 aprile il sole picchierà quasi a piombo sull'Italia, confinando qualche annuvolamento nel pomeriggio in prossimità delle zone montuose.

La situazione in Italia fino a sabato sarà in sostanza la seguente:

Tanto sole sull'Italia con temperature su valori quasi estivi specie al nord e nelle aree interne del centro. Locali annuvolamenti sui monti nel pomeriggio, ma con rischio di pioggia molto basso.

Anche il periodo pasquale vedrà un tempo nel complesso buono, ma con qualche disturbo in più. A tal proposito, ecco la probabilità di pioggia a scala nazionale imbastita questo pomeriggio dal modello americano per la giornata di PASQUA:

Il tempo tenterà di movimentarsi nelle ore pomeridiane sulle Alpi e nelle zone interne del centro e del sud dove si attiverà qualche rovescio. Sul resto d'Italia nessun cambiamento sostanziale con l'egemonia del sole che non verrà intaccata.

Questa situazione si manterrà inalterata anche a Pasquetta, mentre da metà della settimana prossima il tempo potrebbe iniziare a cambiare. Ecco la mappa valida per mercoledi 15 aprile:

La mappa abbozza la creazione di una saccatura sull'Europa occidentale con l'invio di aria umida meridionale verso il nord e il Tirreno dove si attiveranno alcune precipitazioni. L'alta pressione dovrebbe spezzarsi: una parte migrerà in Atlantico mentre l'altra in direzione della Penisola Ellenica e il Mediterraneo orientale.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la linea di tendenza del tempo fino a mercoledi 15 aprile.

Fino a sabato 11 aprile sole e bel tempo ovunque con temperature superiori alle medie del periodo. Qualche nube solo sui rilievi senza conseguenze.

Pasqua e Pasquetta nubi sulle Alpi e nelle aree interne appenniniche nel pomeriggio con qualche rovescio, bello altrove. Lieve calo termico.

Tra martedi 14 e mercoledi 15 aprile lento e graduale aumento della nuvolosità da ovest con qualche pioggia, sempre molto mite.