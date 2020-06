METEO A 7 GIORNI: ancora diverse occasioni di pioggia al NORD

Una circolazione di bassa pressione tiene sotto scacco il tempo d'Europa e nei prossimi giorni riceverà nuovi apporti d'aria fredda in arrivo dal Mare del Nord che ne rinvigorirà la struttura. Un nuovo impulso di instabilità è previsto organizzare un corpo nuvoloso a ridosso del fine settimana. La nuova perturbazione raggiungerà le regioni settentrionali tra domenica e lunedì, portando ancora della nuvolosità con precipitazioni sotto forma di rovescio e qualche temporale. Le regioni più colpite saranno Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Friuli. Molto probabilmente questa circolazione ci terrà compagnia per gran parte della prossima settimana , le regioni che ne subiranno l'influenza maggiore saranno quelle settentrionali ma la nuvolosità si farà vedere anche sulle regioni del centro e del sud ma qui il rischio di pioggia sarà minore. Analisi in quota del modello americano riferita a domenica 7 giugno:

Tra martedì e mercoledì prossimo, il cuore più fresco della depressione atlantica si spingerà verso le regioni settentrionali, a quel punto qualche temporale potrebbe conquistare anche le regioni del centro e del sud, segnatamente nelle zone interne. Possibile distribuzione delle piogge nel pomeriggio di mercoledì 10:

Il quadro generale delle temperature mancherà dei grandi valori di caldo che abbiamo avuto modo di sperimentare appena un anno fa. I valori termici nei prossimi giorni saranno più elevati al sud, dove la circolazione di tipo meridionale porterà un'influenza marginale delle masse d'aria calde in arrivo dal nord Africa e dai settori meridionali del Mediterraneo. Assai più freschi i valori al nord. In generale mancherà il caldo intenso su tutto il Paese.

Nel complesso i prossimi 5-7 giorni di giugno 2020, sembrano presentare numerose occasioni di PIOGGIA soprattutto per le regioni del nord , dove la siccità che si prolungava dall'inverno scorso, andrà ad attenuarsi. Il tempo risulterà variabile anche al centro ed al sud ma qui le occasioni di pioggia si faranno più rare. Rispetto agli standard stabiliti negli ultimi anni, si tratta di un esordio di estate meteorologica decisamente sottotono. Analisi in quota calcolata dal modello americano per sabato 13, anticicloni sull'Europa settentrionale, circolazioni depressionarie su quella meridionale, sembra prefigurarsi un quadro decisamente instabile:

Sintesi previsionale da sabato 6 a sabato 13:



Sabato 6 aumentano le nubi con al nord, con possibilità di piogge o isolati temporali. Più sole al centro ed al sud.



Domenica 7 tempo instabile al nord, con temporali e precipitazioni frequenti. Nudi di passaggio al centro, più sole al sud. Temperature in calo al nord, rialzo altrove.



Lunedì 8 ancora inaffidabile al nord, con rischio di temporali. Qualche temporale conquisterà anche il centro, più sole al sud. Temperature gradevoli.



Martedì 9 e mercoledì 10 con rischio di temporali sui rilievi soprattutto al pomeriggio al centro ed al nord, in un contesto di spiccata variabilità. Nubi sparse al sud. Temperature stazionarie.



Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 ancora dai connotati instabili e con rischio di temporali nell'entroterra e sui rilievi. Assenza di caldo.