Meteo a 7 giorni: altro MALTEMPO in arrivo sino a domenica, poi miglioramento?

Il tempo resterà vivace. E' questa è sicuramente una buona notizia, anche se adesso ci dicono che contro il coronavirus ci vorrebbe il caldo; piuttosto però che la staticità delle ultime settimane è molto meglio che l'aria venga continuamente "pulita" da vento e precipitazioni.



E' quello che ci attendiamo sin da giovedì, con il ritorno della pioggia a partire dal nord e dalla Toscana, in graduale estensione e poi trasferimento sul resto del Paese. Non mancheranno ulteriori ed importanti nevicate sul settore alpino che, nella speranza di un miglioramento della situazione sanitaria, potrebbero essere utilissime in vista delle festività pasquali e di un possibile recupero del turismo.



Farà peraltro piuttosto freddo, anche se ancora una volta il freddo con la F maiuscola rimarrà saldamento confinato oltreoceano, laddove è presente il "core" del vortice polare.



Il maltempo tra giovedì e venerdì sarà seguito da una spiccata instabilità durante il fine settimana, che impegnerà maggiormente le nostre regioni meridionali e marginalmente quelle nord-orientali.



Con l'inizio della prossima settimana. l'Italia sperimenterà condizioni di variabilità con fenomeni residui ma con tendenza ad un temporaneo miglioramento, favorito dalla spinta da ovest una zona di alta pressione, pronta a far risalire, peraltro abbastanza rapidamente, le temperature.



SINTESI GRAFICA sino a martedì 10 marzo:

SINTESI PREVISIONALE sino a martedì 10 marzo:

mercoledì 4 marzo: sulla Sardegna nuvoloso con piogge sparse e rovesci in trasferimento verso la Sicilia, nubi irregolari sul resto del Paese con ampie schiarite al nord e qualche addensamento più compatto sul basso Tirreno e sul basso Adriatico associato a piovaschi, ventilazione nord-occidentale, clima piuttosto freddo al mattino, più gradevole nel pomeriggio.



giovedì 5 marzo: peggiora nel corso della giornata al nord e sulla Toscana con piogge e rovesci, nevicate sulle Alpi oltre i 700-800m, a quote anche più basse su vallate alpine occidentali, Valtellina, vallate alpine superiori e più strette dell'area dolomitica e non, specie in serata. Sul resto del centro nubi in aumento, tempo discreto altrove, tranne annuvolamenti residui su Sicilia e regioni joniche. Temperature in calo al nord e sulla Toscana.



venerdì 6 marzo: al mattino maltempo su gran parte del nord, del centro e della Campania con piogge e nevicate sulle Alpi oltre gli 800m, a quote superiori ai 1200m su nord Appennino, oltre i 1500m sull'Appennino centrale, limite della neve in rialzo sul settore alpino sin verso i 1000-1200m. Sul resto del sud nuvolosità irregolare con qualche rovescio sparso nel corso della giornata. Temperature in calo al centro, stazionarie al nord e sul meridione.



sabato 7 marzo e domenica 8 marzo: generali condizioni di tempo instabile con piogge e rovesci, più probabili al centro e al sud, sporadici o assenti al nord-ovest, appena più probabili sul nord-est, abbastanza probabili sull'Emilia-Romagna, limite della neve oltre i 1000m in Appennino. Clima fresco e ventoso. Previsione ancora suscettibile di variazioni!



lunedì 9 marzo e martedì 10 marzo: ancora moderata instabilità al centro e al sud con brevi rovesci alternati a schiarite, tempo migliore al nord con ampie schiarite. Lunedi ancora un po' freddo, martedì temperature in rialzo nei valori massimi.

