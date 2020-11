Meteo a 7 giorni: alta pressione POCO SOLIDA sull'Italia

Il secondo fine settimana di novembre si presenterà gradevole e ben soleggiato sull'Italia, a dispetto del calendario. Merito dell'alta pressione che seppure non molto solida, ci terrà compagnia fino a metà della settimana prossima.

La prima mappa mostra le previsioni grafiche per domenica 8 novembre:

Tempo bello al sud, su gran parte del centro e al nord-est. Un po' di nubi interverranno invece al nord-ovest, sulla Toscana e sulla Sardegna, ma senza determinare piogge significative. Temperature sempre su standard gradevoli, di conseguenza si potrà stare all'aria aperta nonostante il periodo senza patire i rigori del freddo.

L'alta pressione ci terrà compagnia fino a metà della settimana prossima anche se la struttura stabilizzante non si presenterà molto solida specie in quota. Ecco la situazione sinottica attesa per martedi 10 novembre:

Notiamo un plateaux di alta pressione comprendere quasi tutta l'Europa e l'Italia. Si notano tuttavia infiltrazioni di aria umida in quota che potrebbero determinare degli annuvolamenti locali, difficilmente associati a fenomeni, in un contesto termico sempre mite.

La situazione potrebbe cambiare nella seconda parte della settimana e in modo particolare nella giornata di giovedi 12 novembre:

Una perturbazione riuscirà a farsi strada sgomitando tra le maglie dell'alta pressione determinando delle piogge sparse sui settori occidentali e sulla Sardegna. Venerdi la medesima perturbazione porterà qualche fenomeno al centro-sud, in un contesto termico sempre piuttosto gradevole.

RIASSUMENDO:

Sabato 7 novembre: bel tempo ovunque a parte qualche nube al sud e locali banchi di nebbia al mattino sulla pianure del nord, mite ovunque.

Domenica 8 novembre: nubi al nord, sulla Sardegna e sulla Toscana senza piogge, bello sul resto d'Italia. Temperature gradevoli.

Tra lunedi 9 e mercoledi 11 novembre tempo discreto sull'Italia con molte schiarire e qualche annuvolamento locale senza piogge. Clima ancora piacevole ovunque.

Giovedi 12 e venerdi 13 novembre: tempo instabile sull'Italia specie al centro e al meridione con rischio di piogge, rovesci sparsi e temperature in lieve calo. Al nord fenomeni meno probabili.

