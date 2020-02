Meteo a 7 giorni: alta pressione e MITEZZA fino all'inizio della settimana prossima, poi...

La nuova percussione anticiclonica già in atto su molte regioni ci terrà compagnia fino all'inizio della settimana prossima.

La prima mappa mostra la previsione in simboli relativa alla giornata di domani, venerdi 21 febbraio:

Se non tenessimo conto della data e delle temperature esposte nella colonna di destra, la simbologia potrebbe ricalcare alla perfezione una normale giornata estiva.

A parte un po' di nubi sulle Alpi, il resto della Penisola sarà sotto il sole per tutta la giornata, accompagnato ovviamente da temperature molto miti.

Questa situazione di quasi completa stabilità atmosferica andrà avanti per tutto il fine settimana. Solo domenica 23 febbraio potrebbe farsi strada qualche nube sul Tirreno, ma in un contesto sempre molto mite e stabile (per tutte le delucidazioni sul prossimo fine settimana si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/Week-end/4/meteo-fine-settimana-tempo-stabile-ma-con-qualche-annuvolamento-vediamo-dove-/84335/)

L'apice della mitezza insita in questa ennesima tornata anticiclonica si toccherà nella giornata di lunedi 24 febbraio. Ecco la mappa delle temperature al suolo previste alle ore 13 della giornata in questione:

Come si nota dalla mappa, alcune aree della nostra Penisola supereranno i 20°.

In particolare, 21-22° saranno possibili tra il Piemonte e l'ovest della Lombardia; 21° si toccheranno anche sulla Sicilia, la bassa Lucania e la Puglia. Sul resto d'italia le temperature resteranno ancorate sopra i 15° conferendo un'atmosfera decisamente primaverile all'ultimo lunedi di febbraio.

Quando cambierà la situazione? Secondo i modelli attuali, una moderata perturbazione potrebbe visitare l'Italia tra martedi 25 e mercoledi 26 febbraio; la vediamo raffigurata nella mappa incentrata per la notte su mercoledi 26:

Qualche pioggia potrebbe interessare il nord e il centro unitamente a brevi nevicate sulle Alpi a quote medio-alte. Scarsi gli effetti sul resto del Paese.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la tendenza fino a giovedi 27 febbraio.

Fino a lunedi 24 febbraio si prevedono sull'Italia generali condizioni di tempo stabile e molto mite di giorno. Modesti addensamenti potrebbero interessare la Liguria e il Tirreno tra domenica e lunedi, ma senza arrecare piogge.

Martedi 25 febbraio: nubi in aumento al nord, ma con basso rischio di pioggia, bello altrove, sempre molto mite.

Mercoledi 26 febbraio qualche pioggia al nord e al centro unitamente a brevi nevicate sulla cerchia alpina oltre i 1500-1700 metri, per il resto nessun cambiamento.

Giovedi 27 febbraio probabile cambiamento più importante sull'Italia contraddistinto anche da un calo delle temperature (da confermare).

