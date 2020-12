Meteo a 7 giorni: a tratti nuove PIOGGE ma clima piuttosto mite per il periodo

A livello termico le conseguenze della lunga sciroccata che ha interessato la Penisola si pagheranno a lungo. In quota infatti può anche tornare il freddo, ma se non arriva il vento di Tramontana a veicolarlo nei bassi strati e a scalzare le masse d'aria relativamente miti ed umide affluite, l'inverno in pianura non decolla.



E così sarà per altri sette giorni: anche in quota peraltro le temperature sono destinate a risalire; tra venerdì e sabato le correnti si disporranno da WNW spingendo un fronte in arrivo rapidamente dal nord verso il sud del Paese ma con fenomeni molto meno importanti rispetto a quelli dei giorni scorsi.



L'intervallo interciclonico (tra due figure depressionarie) previsto per lunedì 14, che vedrà imporsi il sole su quasi tutto il Paese, nebbie permettendo in Valpadana, lascerà posto subito da martedì 15 ad un flusso di correnti umide da sud ovest, in grado di riportare la pioggia al settentrione e di farla persistere anche mercoledì 16.



Subito dopo, e saremo a giovedì 17, ecco una perturbazione anche più organizzata, perché sostenuta al suolo da una circolazione depressionaria: questa dovrebbe portare ad un generale peggioramento a partire dai versanti occidentali, sempre in un contesto mite però, con limite della neve mediamente dai 1200-1300m sulle Alpi.



Capite bene che così, almeno per il momento, si può parlare ancora solo di un autunno dal volto piovoso (visto che astronomicamente l'inverno comincia il 21) ma sappiamo benissimo che si rischia di arrivare a Natale senza aver sperimentato nemmeno una gelata rilevante su gran parte del territorio.



Quando si instaura un flusso così da ovest infatti non è mai facile per il tempo, notoriamente pigro, mutare questa configurazione, perché un equilibrio è stato facilmente raggiunto.



SINTESI PREVISIONALE sino a giovedì 17 dicembre:

venerdì 11 dicembre: al nord-ovest nubi in aumento e qualche precipitazione possibile, specie su Liguria e settore alpino, dove i fenomeni assumeranno carattere nevoso oltre i 600-700m. Sul nord-est da sereno a parzialmente nuvoloso ma asciutto. Al centro nubi in arrivo su Sardegna e regioni tirreniche con rovesci verso sera. Sul medio Adriatico generalmente asciutto e prevalenza di schiarite. Al sud instabile con rovesci sparsi e locali temporali, specie su bassa Campania, Calabria e regioni joniche. Temperature in lieve calo al nord-ovest e al sud.



sabato 12 dicembre: al nord tempo in miglioramento, al centro instabile con rovesci, segnatamente lungo il Tirreno e sulla Sardegna ma con tendenza anche qui a miglioramento. Al sud instabile con piogge e rovesci temporaleschi, specie lungo le coste. Temperature in aumento al nord e al centro, stazionarie al sud.



domenica 13 dicembre: instabile all'estremo sud con le ultime precipitazioni, bel tempo altrove ma con possibili nebbie nottetempo e al mattino sulle zone pianeggianti. Temperature in calo nei valori minimi al nord e al centro, per il resto stazionarie.



lunedì 14 dicembre: al nord uggioso in pianura per nebbia, per il resto soleggiato, bel tempo al centro e al sud, salvo residui addensamenti sui settori jonici. Poco freddo, salvo sotto la nebbia al nord ed eventualmente nelle valli del centro interessate dal fenomeno.



martedì 15 dicembre: al nord-ovest e sull'alta Toscana molto nuvoloso con piogge sparse e brevi nevicate oltre i 1000m sul settore alpino, nubi in aumento anche al nord-est, altrove generalmente soleggiato, clima mite al centro e al sud.



mercoledì 16 dicembre: ancora molto nuvoloso al nord con precipitazioni sparse, neve oltre i 1200-1400m sulle Alpi, al centro e al sud tempo migliore. In serata attenuazione dei fenomeni al nord.



giovedì 17 dicembre: in mattinata nuvolaglia al nord-ovest e su alto, medio Tirreno e Sardegna, bello altrove. Dal pomeriggio peggiora su gran parte del nord e su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna con precipitazioni, ancora asciutto altrove, al sud ancora bel tempo.

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------