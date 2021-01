Meteo 7 giorni: week-end perturbato su molte regioni con neve sulle Alpi

L'Italia si trova al limite tra due circolazioni opposte ma sta per finire nuovamente in un canale depressionario, pur senza che intervengano condizioni invernali importanti. Infatti si prevede l'arrivo di una nuova depressione, che tradotto significa nuovo maltempo per l'Italia con week-end compromesso su gran parte delle regioni, anche se domenica ad esempio al nord-ovest andrà meglio, ma andrà gradualmente peggio su medio Adriatico e meridione.



Le precipitazioni risulteranno più intense tra sabato sera e domenica mattina e sulle Alpi sono attese nevicate anche moderate ma con limite della neve oltre i 900-1000m, con le solite eccezioni per le vallate più strette e superiori, neve anche su nord Appennino più o meno alle stesse quote, niente da fare invece sui restanti settori appenninici, solo in vetta, troppo caldo.



Ecco la sequenza dei fenomeni nel momento culminante del passaggio perturbato, cioè tra sabato sera e l'alba di domenica, poi nella mattinata di domenica, secondo il modello europeo:

L'afflusso di aria mite oceanica porterà le temperature su valori tardo autunnali più che invernali. La fase perturbata avrà un'appendice lunedì sulle regioni del medio-basso Tirreno, quando l'ennesimo fronte da nord-ovest scivolerà a ridosso della Sardegna e si muoverà poi verso la Sicilia.



Altra neve cadrà sulle Alpi di confine ma senza coinvolgere i settori più a sud. La mitezza continuerà a caratterizzare le giornate sino a giovedì 4 febbraio e il tempo tenderà comunque a migliorare da martedì. Qualche nebbia potrà riaffacciarsi sulle pianure del nord e nelle valli del centro.



Una nuova depressione, quella che potrebbe dare la svolta al tempo di febbraio, potrebbe affacciarsi da ovest proprio da giovedì pomeriggio, ma quello è un altro capitolo di questa storia invernale, che sarà descritto nella rubrica del "fantameteo".



SINTESI previsionale sino a giovedi 4 febbraio:

Venerdì 29 gennaio: al mattino nubi al nord con qualche piovasco su Valpadana centro-orientale, Emilia-Romagna, neve sui crinali di confine oltre i 1300m, nubi e piogge in rapido trasferimento al centro con piogge su Toscana, Umbria e Marche e successivamente punterà verso il meridione ma con fenomeni nel complesso più sporadici e di breve durata, nel frattempo al nord interverranno ampie schiarite. Non farà freddo.



sabato 30 gennaio: graduale peggioramento a partire da Liguria, Toscana, bassa Lombardia, Emilia con piogge in estensione a tutto il settentrione e alla regioni centrali tirreniche, limite della neve sulle Alpi mediamente oltre i 900-1000m, in abbassamento serale sino a 700-800m, così come sull'Appennino settentrionale. Asciutto su medio Adriatico e meridione ma peggioramento sulla Campania associato a piogge. Temperature in lieve diminuzione al nord e sulle centrali tirreniche nei valori massimi, in temporaneo aumento altrove. Ventoso quasi ovunque.



domenica 31 gennaio: migliora al nord-ovest, ancora piogge al nord-est e sull'Emilia-Romagna con neve su centro-est Alpi oltre i 900-1100m, al centro perturbato sul Tirreno con rovesci e temporali, peggiora anche sul medio Adriatico con piogge, nubi e piogge anche sulla Campania, in estensione anche sul resto del sud con rovesci sparsi e lieve calo termico.



lunedì 1° febbraio: variabile su tutte le regioni, nubi temporaneamente più compatte su Sardegna e medio-basso Tirreno con piogge sparse, in localizzazione tra Sicilia e Calabria tirrenica entro fine giornata, asciutto altrove, salvo nevicate sui settori alpini di confine oltre i 1200m. Temperature in aumento nei valori massimi.



martedì 2, mercoledì 3 febbraio: tempo migliore, ancora piuttosto mite, salvo sotto eventuali nebbie su pianure e vallate interne appenniniche ma anche nei fondovalle alpini localmente.



giovedì 4 febbraio: nubi in arrivo al nord-ovest con le prime precipitazioni, tempo migliore sul resto del Paese, decisamente mite al centro e al sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------