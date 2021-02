Meteo 7 giorni: mitezza poi FORTE MALTEMPO e calo termico

Molte regioni sono pronte per sperimentare questo assaggio primaverile fuori stagione, proprio nel mese che solitamente ci regala più spesso (forse sarebbe stato meglio usare l'imperfetto) ondate di freddo e nevicate a quote basse.



Quel tipo di freddo per ora rimarrà parcheggiato sul nord Europa e sarà difficile che riesca a sfondare nel Mediterraneo, salvo forse qualche spiffero sul nord Italia. Ecco invece che nella prova di forza tra una figura depressionaria in tentativo di sfondamento da ovest e la presenza di una zona di alta pressione di matrice africana nel cuore del Mediterraneo, si metterà in moto nella seconda parte della settimana con culmine per sabato 6 febbraio , una corrente molto mite da SSW che farà impennare le temperature sin oltre i 20°C su molte regioni del sud e sul Lazio, ma anche su Toscana, Umbria e Puglia, guardate qui i valori massimi previsti al suolo:

Ecco il quadro barico che porterà a questa situazione:

Subito dopo però, cioè domenica 7 febbraio, la depressione sfonderà nel cuore del Mediterraneo determinando un peggioramento su tutto il Paese, ma più intenso al nord, dove tornerà anche la neve sulle Alpi, mediamente oltre i 1300-1500m di quota, qui la sequenza precipitativa divisa tra mattina e pomeriggio della giornata festiva (in verde la neve):

Nella giornata di lunedì 8 febbraio il maltempo, peraltro attenuato, traslerà verso est, coinvolgendo ancora marginalmente il Triveneto e il basso Tirreno. Al nord entrerà aria moderatamente più fredda, ma soprattutto in montagna, le temperature invece si abbasseranno ovunque al centro e al sud, ma solo per riportarsi su valori più consoni alle medie, anche se ancora relativamente miti.

Martedì 9 un'altra figura depressionaria potrebbe affacciarsi da ovest, favorendo un altro generale peggioramento piovoso sul nostro Paese, accompagnato però da temperature un po' più basse e dal ritorno della neve a quote anche inferiori ai 1000m sulle Alpi. Seguite comunque gli aggiornamenti!



SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 9 FEBBRAIO:

mercoledi 3 febbraio: su Liguria e bassa Lombardia nuvoloso con piovaschi, specie sul levante ligure, nubi sparse sul resto del nord, ma tempo asciutto, bel tempo altrove, salvo locali nebbie mattutine o banchi nuvolosi sfrangiati in transito. Mite al centro e al sud.



giovedì 4 febbraio : su Liguria e pianura lombarda spesso nuvoloso con locali piovaschi, sul resto del nord asciutto e alcune schiarite. Al centro e al sud bel tempo e clima decisamente mite per il periodo con punte di 18°C.



venerdì 5 febbraio: nella notte su Liguria e pianura lombarda ancora nuvoloso con piovaschi possibili, poi cessazione dei fenomeni, al centro e al sud bello con temperature in ulteriore rialzo e clima primaverile.



sabato 6 febbraio: nuvolaglia al nord con locali piovaschi su Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, ma clima mite e punte massime di 10-11°C in Valpadana, al centro nebbie mattutine sulle coste a causa dell'avvezione mite da sud e pomeriggio molto mite con punte di 20°C a Roma, al sud bello e mite con punte di 21°C.



domenica 7 febbraio: moderato maltempo al nord con piogge e rovesci, in estensione da ovest ad est, limite della neve a 1300-1500m sulle Alpi, peggiora con piogge sulla Sardegna, poi su Toscana, Umbria, Lazio. Asciutto altrove e sempre mite, ma con nubi in generale aumento dal pomeriggio e arrivo delle prime precipitazioni a partire dalla Campania. Temperature in diminuzione nei valori massimi.



lunedì 8 febbraio: su tutte le regioni molte nubi, piogge residue possibili al mattino tra Liguria e Lombardia, maltempo sull'estremo nord-est con neve in calo ad 800m, centro e meridione ma con tendenza a graduale, seppur temporaneo miglioramento. Ulteriore calo dei valori termici, specie nelle Alpi, ma anche al centro e al sud.

martedì 9 febbraio: dapprima tempo buono al nord con banchi di nebbia sulle pianure, nubi ancora presenti su tutte le regioni tirreniche con piovaschi, poi generale peggioramento entro sera con piogge in estensione a gran parte del Paese, neve oltre i 700-800m sulle Alpi, oltre i 1000m sul nord Appennino. Temperature stazionarie.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------