Meteo 7 giorni: MITEZZA ESTREMA sull'Italia in attesa della PIOGGIA su molte regioni

Stiamo vivendo un inizio di febbraio con temperature davvero gentili su gran parte dell'Italia. L'affossamento di una depressione in sede iberica invierà sull'Italia correnti molto miti di matrice meridionale che faranno salire i termometri verso valori davvero insoliti per il periodo specie al sud.

La giornata più mite (anzi, in alcuni casi anche abbastanza calda) sarà sabato 6 febbraio. Vi proponiamo le temperature previste al suolo nelle ore centrali della giornata in parola:

Sulla Sardegna farà addirittura UN PO' CALDO, con punte di 25° nel sud dell'Isola. Valori attorno a 20-22° si registreranno in Sicilia, sulla Calabria, la Puglia, la Campania fino a raggiungere il Lazio.

Temperature relativamente più basse, ma sempre superiori alla media, si registreranno al nord e compresi tra gli 8° della pianura piemontese e gli 11° del nord-est.

Ad interrompere questo anticipo di primavera ci penserà una perturbazione atlantica, che nella giornata di domenica 7 febbraio bagnerà gran parte d'Italia con piogge talora intense. Ecco la previsione grafica per la giornata festiva:

Le piogge interesseranno soprattutto il nord, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna settentrionale. La neve cadrà solo sulle Alpi a quote superiori a 1500-1600 metri.

A seguire, si aprirà un corridoio di correnti abbastanza temperate di matrice atlantica con il transito di diverse perturbazioni. Il corpo nuvoloso successivo potrebbe interessare l'Italia tra martedi 9 e mercoledi 10 febbraio:

Il freddo intenso resterà confinato sull'Europa centro-settentrionale senza interessarci, ma se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica Fantameteo.

RIASSUMENDO: fino a sabato 6 febbraio clima molto mite e nel complesso asciutto sull'Italia con lunghi momenti soleggiati al centro-sud e qualche debole pioggia al nord-ovest. Temperature superiori a 20° al sud e sulle Isole.

Domenica 7 febbraio: maltempo al nord, sul Tirreno e la Sardegna settentrionale con piogge anche intense. Neve sulle Alpi sopra i 1500-1600 metri. Clima variabile e asciutto al sud e lungo il versante adriatico.

Tra lunedi 8 e martedi 9 febbraio: estrema variabilità in un contesto ventoso e rovesci sparsi specie nelle aree interne, neve sulle Alpi. Clima nel complesso temperato.

Mercoledi 10 febbraio: nuova perturbazione in azione al nord e al centro con piogge in pianura e neve sulle Alpi, in estensione poi al resto d'Italia nella giornata successiva.

