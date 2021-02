Meteo 7 giorni: la riscossa della PIOGGIA sull'Italia

Saranno due le perturbazioni che ci interesseranno nei prossimi sette giorni. La prima arriverà domenica 7 febbraio, dopo un interminabile richiamo di aria mite dal nord Africa; la seconda è attesa sull'Italia nella giornata di mercoledi 10 febbraio e concluderà la sua marcia sulle regioni meridionali giovedi 11.

La corrente portante sarà occidentale, di conseguenza non aspettiamoci cali termici sensibili, anzi, il clima sarà spesso mite.

La prima mappa mostra la previsione grafica attesa per domenica 7 febbraio:

L'ombrello servirà su molte regioni, segnatamente al centro e al nord. La neve cadrà solo sulle Alpi oltre i 1400-1600 metri. Si salveranno da questo abbraccio piovoso le estreme regioni meridionali, la Sardegna orientale e il versante adriatico.

Passato questo sistema perturbato, si apriranno due giorni variabili /instabili sulla nostra Penisola dettati da correnti occidentali fresche, ma non fredde. Avremo in sostanza rovesci concentrati essenzialmente sul Tirreno e parte delle regioni del nord, con la neve che sulle Alpi potrebbe scendere fino a 1200-1300 metri.

Un nuovo intenso peggioramento potrebbe sopraggiungere nella giornata di mercoledi 10 febbraio. Lo vediamo schematizzato nella mappa sinottica prevista per le ore centrali della giornata in parola:

Questo secondo fronte sarà accompagnato da temperature più basse sulle regioni settentrionali; tutto ciò potrebbe favorire nevicate a quote collinari specie sul nord-ovest (400-600 metri); clima invece mite sul resto d'Italia con rischio di piogge intense soprattutto sul Tirreno ed i settori interni.

Giovedi 11 febbraio la retroguardia di questa perturbazione agirà ancora sul medio-basso Adriatico e al meridione dove si attiveranno alcuni rovesci. Altrove avremo invece un miglioramento, in un contesto termico abbastanza fresco e ventilato.

Arriveremo così a venerdi 12 febbraio quando l'atmosfera potrebbe prendersi una pausa sul Mediterraneo e l'Europa meridionale con la costruzione di una zona di alta pressione comandata da aria molto mite:

Il cielo non sarà del tutto sereno, ma il clima risulterà gradevole e senza ulteriori precipitazioni.

RIASSUMENDO

Sabato 6 febbraio tempo molto mite e abbastanza stabile al centro-sud; nubi invece al nord con piogge al nord-ovest in serata.

Domenica 7 febbraio: rovesci al nord, lungo il Tirreno, le zone interne e la Sardegna occidentale. Neve solo oltre i 1400-1600 metri. Altrove nubi sparse senza piogge. Temperature in calo ad iniziare dal nord.

Lunedi 8 e martedi 9 febbraio: spiccata variabilità con rovesci anche di tipo temporalesco alternati a lunghe pause assolate. Fenomeni più intensi lungo il Tirreno, neve sulle Alpi sopra i 1200-1300 metri, più fresco ovunque.

Mercoledi 10 febbraio; maltempo al nord e al centro con piogge anche intense. Neve al nord-ovest sopra i 400-600 metri, 800-1000 metri sul restante arco alpino. Ventoso ovunque e più freddo al nord.

Giovedi 11 febbraio: rovesci sul medio Adriatico e al meridione, per il resto situazione in miglioramento in un contesto termico fresco e ventoso.

Venerdi 12 febbraio: variabilità con belle schiarite e clima mite ovunque.

