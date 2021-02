Meteo 7 giorni: domenica OMBRELLI aperti su molte regioni, neve sulle Alpi

Tutto confermato! L'inverno latiterà ancora ma la pioggia no, quella arriverà da domenica e per alcuni giorni della prossima settimana saranno possibili altre precipitazioni su molte regioni, essenzialmente del versante tirrenico, ridimensionando le temperature decisamente troppo alte al centro e al sud, ma senza determinare un vero calo su valori invernali.



La neve in un simile contesto cadrà a quote piuttosto alte sulle Alpi, mediamente oltre i 1300-1600m, anche se nelle vallate più a nord e più strette il limite potrebbe essere più basso.



In Appennino invece niente neve e anzi fusione del manto preoccupante sino a quote decisamente alte. Le giornate peggiori nell'arco dei prossimi 7 giorni risulteranno due, quella di domenica 7 e quella di mercoledì 10 febbraio.



La sequenza precipitativa dei vari peggioramenti parte dalla notte su domenica, quando sul nord-ovest pioverà in maniera abbastanza copiosa e nevicherà sulle Alpi, in mattinata estensione graduale dei fenomeni verso est e maltempo in formazione anche sul Tirreno:

Nel pomeriggio forti rovesci e temporali potranno investire gran parte delle regioni tirreniche e la Sardegna, mentre al nord i fenomeni si localizzeranno al nord-est:

In serata e nella notte su lunedì il maltempo traslerà ulteriormente verso ESE, impegnando soprattutto lil medio e il basso Tirreno, mentre una complicanza depressionaria potrebbe favorire ulteriori precipitazioni tra Liguria e ovest Lombardia:

Dopo un lunedì con spiccata variabilità e ancora qualche fenomeno sparso al nord e sul Tirreno, tra martedì 9 e mercoledì 10 sono attesi ben due passaggi perturbati, entrambi penalizzanti per il Tirreno, come si nota dalle due carte qui sotto:

Da giovedi 11 febbraio possibile una breve tregua, ma il nord rimarrà ancora vulnerabile a qualche ulteriore passaggio piovoso da ovest, sempre in un contesto mite.



SINTESI previsionale sino a giovedì 11 febbraio:

venerdì 5 febbraio: su Liguria, Lombardia ed est Piemonte al mattino piovigginoso, poi asciutto, sul resto del nord parzialmente nuvoloso ma asciutto e schiarite. Al centro e al sud nubi sparse ma con prevalenza di sole e clima molto mite.



sabato 6 febbraio: al nord-ovest peggiora dal pomeriggio con piogge, neve sulle Alpi oltre i 1400m circa, al nord-est ancora prevalenza di schiarite, nubi su Toscana e Sardegna, per il resto bel tempo e clima molto mite, specie sulle isole e sul Tirreno con punte di 23°C.



domenica 7 febbraio: maltempo al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e nevicate sulle Alpi oltre i 1500-1600m circa, al centro peggiora su Sardegna e Tirreno con piogge e temporali, variabile in Adriatico e al sud ma con tendenza a peggioramento sulla Campania associato a rovesci. In serata peggiora intensamente su tutto il basso Tirreno con piogge o temporali, più moderatamente sul resto del sud. Temperature in calo, specie al centro e al sud.



lunedì 8 febbraio: spiccata variabilità con schiarite alternate a rovesci, più probabili su tutti i versanti tirrenici. Sempre mite.



martedì 9 e mercoledì 10 febbraio: due fronti in azione l'uno di seguito all'altro con doppio peggioramento, più intenso sui versanti tirrenici e sulla Liguria con piogge anche intense e temporali, neve oltre i 1500m sulle Alpi, specie Marittime. Temperature in lieve flessione ma sempre su valori superiori alla media.



giovedi 11 febbraio: finalmente una tregua senza maltempo.

