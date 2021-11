Se si avverasse? Quanta NEVE verrebbe? (anche in pianura!)

Prima di passare alla nostra analisi, una premessa molto importante: quella che vedete è un'ipotesi estrema del modello americano che ha bassa probabilità di realizzo, al momento valutata attorno al 20-25%. Vale comunque la pena di segnalarla in quanto non si tratta dell'unica ipotesi sopra le righe partorita questa mattina dal modello americano.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia (SECONDO QUESTA IPOTESI) nella giornata di domenica 5 dicembre:

Isoterme a 1500 metri comprese sull'Italia tra - 8 e -10°. Sulle Alpi, addirittura, farebbe capolino l'isoterma -12° a sancire una forte ondata di gelo per la nostra Penisola.

Freddo, gelo, ma anche la neve lungo il versante adriatico fino sulle coste. Osservate la situazione sinottica prevista per il medesimo giorno, in accordo con questo scenario:

Mezza Italia si troverebbe sotto la neve, che lungo il versante adriatico e le aree interne del centro-sud sarebbe anche abbondante.

Allontaniamoci ora da questa ipotesi estrema; la tesi più quotata stamattina dal modello americano per il periodo in questione strizza comunque l'occhio al freddo sull'Italia, ma ovviamente non di questa portata a senza le nevicate in pianura e sulla coste. Continuate a seguirci...

