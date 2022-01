Se si avverasse? NEVE in PIANURA su molte zone d'Italia!

ATTENZIONE: quella che vi stiamo mostrando è un'ipotesi estrema del modello americano valida per sabato 15 gennaio. Ha quindi validità molto bassa, attorno al 20-25%.

Nel ventaglio delle ipotesi vagliate oggi dal modello americano, ve ne sono alcune davvero succulente in fatto di neve e freddo. Ipotesi alternative che difficilmente si realizzarenno, ma che vale la pena mostrare perchè la volubilità delle situazioni meteo non preclude nulla.

Ecco che temperature si prevedono a 1500 metri sulla verticale italica per sabato 15 gennaio, secondo questo scenario:

Punte di -10° al nord e lungo il versante adriatico con l'isoterma -4° alla medesima quota a lambire le due isole maggiori.

Questo invece è il quadro sinottico:

Alta pressione di 1045hpa sull'Europa orientale che veicola aria gelida verso l'Italia (frecce blu); questa si scontrerebbe poi con aria umida richiamata da una depressione in sede iberica (frecce rosse). E' una situazione che determinerebbe neve sulle coste adriatiche (e non solo) seguita da abbondanti nevicate al nord e sulla Toscana fino in pianura. Le altre aree avrebbero neve a bassa quota con punte anche in pianura specie sul Lazio.

La media degli scenari del modello americano ovviamente non disegna questo quadro pesantemente invernale, ma contempla comunque la possibilità di avere masse fredde dall'est europeo verso l'Italia nel periodo suddetto. Staremo a vedere!

