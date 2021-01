Scenari FREDDI e NEVOSI a fine mese?

Prima di procedere con la nostra analisi, facciamo una doverosa premessa. La mappa che commentiamo in questa sede è un'ipotesi estrema del modello americano ed ha una probabilità di realizzazione molto bassa, attorno al 20-25%. Tuttavia, è sempre una possibilità, uscita dal ventaglio probabilistico dell'elaborato e ci pare giusto segnalarla.

Detto ciò, il modello di oltre oceano questa mattina presenta un'ipotesi alternativa succulenta sotto il profilo della neve e del freddo. Per gli addetti ai lavori e gli appassionati si tratta dello scenario "di controllo" del modello americano, che generalmente è decisamente più affidabile degli altri scenari.

Ecco le temperature a 1500 metri presentate dallo scenario sopra citato per lunedi 1 febbraio:

Il gelo tornerebbe ad impadronirsi dell'Europa orientale e con un colpo di mano potrebbe venire proiettato verso di noi con una manovra retrogressiva delle correnti (ovvero da est ad ovest) stante un blocco anticiclonico presente in sede scandinava.

In altre parole, secondo questo scenario, il gelo questa volta potrebbe venire a farci visita, coadiuvato da un regime depressionario anche sull'ovest del Continente.

La mappa della pressione al suolo prevista per il medesimo giorno, lunedi 1 febbraio, chiarisce infatti molte cose:

Gelo veicolato da est verso ovest da un'alta pressione con centro sulla Scandinavia e contemporaneo avanzamento di un fronte da ovest comandato da aria più mite atlantica. Sarebbe la combinazione perfetta per avere la neve su gran parte delle nostre regioni, in un primo tempo in Adriatico e al meridione e in un secondo momento anche al nord.

Come abbiamo anticipato, si tratta solo di un'ipotesi estrema del modello americano.

Se esaminiamo la media degli scenari del modello medesimo e per il medesimo giorno (lunedi 1 febbraio) si nota una situazione ben diversa:

Il solito flusso occidentale ed il solito inverno scialbo dalle nostre parti. C'è da dire comunque che lo scenario di controllo del modello di oltreoceano è affiancato da altri scenari alternativi che pur non contemplando una dinamica così incisivamente fredda, mostrano una maggior propensione ad un clima rigido sull'Italia piuttosto che mìte. Non ci resta quindi che attendere i nuovi aggiornamenti per capire meglio come evolverà la situazione meteorologica, la meteo è avvincente anche per questo! ;-)

