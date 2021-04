Weekend perturbato al nord, soleggiato e caldo al sud, poi...

Nel fine settimana ormai imminente l'Italia si troverà stretta in una morsa in cui l'espansione di un'onda anticiclonica africana sul Mediterraneo orientale, sarà contrapposta allo sviluppo di una perturbazione sul Mediterraneo occidentale. Il corpo nuvoloso sarà percorso da venti meridionali che porteranno un ulteriore rialzo delle temperature al sud, condizioni tendenzialmente instabili se non addirittura perturbate al nord. Proprio sulle regioni settentrionali ci aspettiamo il passaggio della perturbazione più intensa dell'intera serie, in grado di recare precipitazioni abbondanti a cavallo tra il pomeriggio di sabato primo maggio e la mattinata di domenica 2 ad iniziare dalle regioni dell'angolo nord-occidentale, per poi proseguire la sua corsa verso le regioni del Triveneto nella notte successiva e fino alla mattinata di domenica 2. Il passaggio di questa perturbazione si accompagna ad un ulteriore, temporaneo rinforzo dei venti di Scirocco sull'Italia centrale e meridionale, con rialzo delle temperature a cavallo tra venerdì e sabato, quando i valori termici al sud potranno raggiungere la soglia dei 30 gradi.

In questa prima mappa di previsione mostriamo la probabilità di precipitazioni calcolata dal modello americano per la giornata di sabato primo maggio, possiamo osservare come il maltempo colpirà soprattutto le regioni del nord, con riflessi anche sul centro, specie versanti tirrenici:

In questa seconda cartina riferita sempre alla giornata di sabato primo maggio, osserviamo le temperature massime previste sullo stivale, con valori che potranno sfiorare la soglia dei 30 gradi sulle regioni meridionali. Farà caldo anche al centro, mentre le temperature saranno più fresche al nord:

Lo sviluppo degli eventi previsto la prossima settimana, porterà finalmente ad una risoluzione della situazione perturbata sull'Europa occidentale. La saccattura lascerà spazio ad un parziale rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali, con tempo che diventerà più tranquillo anche sull'Italia. Il braccio di ferro tra le perturbazioni atlantiche e l'aria calda africana si farà meno pressante.

Tra lunedì e martedì l'arrivo di aria più fredda in quota conseguente al transito della saccatura attualmente ancora collocata sull'ovest Europa, porterà una diminuzione della temperatura anche sull'Italia soprattutto al centro ed al nord. Nella prima parte della settimana i valori risulteranno leggermente inferiori alle medie del periodo.